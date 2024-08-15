Прокуратура поставила на контроль проверку смертельного ДТП на омской трассе

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Региональная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту смертельного ДТП на омской трассе. Сейчас для координации действий правоохранителей на месте аварии работает прокурор Омского района Сергей Пономарев.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Сузуки» ехал по трассе Омск-Красноярка. В районе 33 километра, он выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом. После удара внедорожник улетел в кювет, опрокинулся и загорелся.
В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также пассажирка «Сузуки». Водителя иномарки и пассажирку УАЗа доставили в медицинское учреждение с различными травмами.