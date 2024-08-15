Прокуратура поставила на контроль проверку смертельного ДТП на омской трассе

По предварительной информации, водитель автомобиля «Сузуки» ехал по трассе Омск-Красноярка. В районе 33 километра, он выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом. После удара внедорожник улетел в кювет, опрокинулся и загорелся.