Омский предприниматель Вячеслав Васильев забрал у жены один из ее бизнес-активов

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
В обществе с ограниченной ответственностью «Автотрансгруп», прописанном в Омске на Заводской улице, изменилась структура собственности. 50% уставного капитала, принадлежавшие Наталье Юрьевне Васильевой, перешли к Вячеславу Васильеву, тогда как вторая половина осталась у Татьяны Юрьевны Самойловой.
«Автотрансгруп» специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Стоимость активов компании отрицательная — минус 5,9 млн рублей, прибыли за 2023 год не было, был только убыток в 91 тысячу рублей. Самойлова и Васильева — это дочери умершего в 2015 году бизнесмена Юрия Шалыгина, владельца ресторанов «Малибу» и «Токио», стриптиз-клуба «Жара» и нескольких других известных заведений. Наталья Юрьевна является женой Вячеслава Васильева, так что изменения в «Автотрансгрупп» следует считать перераспределением активов внутри семьи.
Напомним: Вячеслав Васильев — глава крупных компаний «Вентсервис» и «Русвентпром», ему принадлежат кинотеатры «Первомайский» и «Слава». С 2016 года бизнесмен заседает в Законодательном собрании Омской области.