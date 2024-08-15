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Вячеслав Васильев

Омский предприниматель Вячеслав Васильев забрал у жены один из ее бизнес-активов

15 августа 2024, 05:32
Фото: 1MI
Вячеслав Васильев

К омскому предпринимателю Васильеву перешел один из бизнес-активов его жены

Теперь ему принадлежит половина уставного капитала «Автотрансгруп».

В обществе с ограниченной ответственностью «Автотрансгруп», прописанном в Омске на Заводской улице, изменилась структура собственности. 50% уставного капитала, принадлежавшие Наталье Юрьевне Васильевой, перешли к Вячеславу Васильеву, тогда как вторая половина осталась у Татьяны Юрьевны Самойловой.

«Автотрансгруп» специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Стоимость активов компании отрицательная — минус 5,9 млн рублей, прибыли за 2023 год не было, был только убыток в 91 тысячу рублей. Самойлова и Васильева — это дочери умершего в 2015 году бизнесмена Юрия Шалыгина, владельца ресторанов «Малибу» и «Токио», стриптиз-клуба «Жара» и нескольких других известных заведений. Наталья Юрьевна является женой Вячеслава Васильева, так что изменения в «Автотрансгрупп» следует считать перераспределением активов внутри семьи.

Напомним: Вячеслав Васильев — глава крупных компаний «Вентсервис» и «Русвентпром», ему принадлежат кинотеатры «Первомайский» и «Слава». С 2016 года бизнесмен заседает в Законодательном собрании Омской области.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Вячеслав Васильев#Переход доли
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