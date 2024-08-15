Непрекращающиеся дожди. На Омскую область обрушился мощнейший в России циклон

Так, с пятницы, 16 августа, по четверг, 22 августа, синоптики прогнозируют +18… +21. С 23 августа температура на два дня опустится до +12… +17 градусов, однако уже с воскресенья, 25 августа, погода снова начнет меняться. К 28 августа антициклон с Поволжья принесет в Омскую область потепление до +24 градусов.