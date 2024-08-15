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Posted Сегодня, 16:31

Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

До конца августа на Омск обрушился мощнейший в России дождевой циклон

Непрекращающиеся дожди. На Омскую область обрушился мощнейший в России циклон

15 августа 2024, 16:31
Фото: gorod55.ru

До конца августа на Омск обрушился мощнейший в России дождевой циклон

Дождливую погоду прогнозируют до конца месяца.

Циклон с Запада принес в Омскую область череду дождей. По предварительному прогнозу сервиса визуализации погоды Ventusky, осадки будут выпадать в регионе до конца августа. При этом температура воздуха практически всю вторую половину месяца будет стабильной и комфортной.

Так, с пятницы, 16 августа, по четверг, 22 августа, синоптики прогнозируют +18… +21. С 23 августа температура на два дня опустится до +12… +17 градусов, однако уже с воскресенья, 25 августа, погода снова начнет меняться. К 28 августа антициклон с Поволжья принесет в Омскую область потепление до +24 градусов.

Отметим, что, по данным Ventusky, с 15 августа регион оказался под влиянием самого мощного циклона в России. Дождливая погода ожидается до конца лета.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Потепление#Циклон#Воздух#Температура#Осадки#Дожди#Прогноз#Синоптики#Август#Лето#Антициклон#Поволжье
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