Непрекращающиеся дожди. На Омскую область обрушился мощнейший в России циклон

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Циклон с Запада принес в Омскую область череду дождей. По предварительному прогнозу сервиса визуализации погоды Ventusky, осадки будут выпадать в регионе до конца августа. При этом температура воздуха практически всю вторую половину месяца будет стабильной и комфортной.
Так, с пятницы, 16 августа, по четверг, 22 августа, синоптики прогнозируют +18… +21. С 23 августа температура на два дня опустится до +12… +17 градусов, однако уже с воскресенья, 25 августа, погода снова начнет меняться. К 28 августа антициклон с Поволжья принесет в Омскую область потепление до +24 градусов.
Отметим, что, по данным Ventusky, с 15 августа регион оказался под влиянием самого мощного циклона в России. Дождливая погода ожидается до конца лета.