Насколько вреден мясной клей для организма человека

То есть, в Европе трансглютаминаза не просто разрешена, но и повсеместно используется. EFSA (European Food Safety Authority) — агентство Европейского союза, которое предоставляет независимые консультации и информацию по существующим и возможным рискам, связанным с продовольствием. Деятельность агентства охватывает все вопросы прямого и непрямого влияния на безопасность пищевых продуктов и кормов, включая здоровье животных и защиту растений. По их требованию производители ферментов были обязаны представить заявление на прохождения тестов на критерии безопасности для своих ферментов до марта 2015 года. Большинство производителей уже прошли все исследования, подтверждающие безопасность трансглютаминазы.