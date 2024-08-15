Кадровый марафон. В Омске срочно требуются водители, бухгалтеры и слесари

МП «Пассажирское предприятие №8» ищет водителей автобусов и слесарей. По всем вопросам можно обращаться в отдел кадров предприятия ежедневно с понедельника по пятницу с 08:00 по 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45) по адресу: ул. 2-я Солнечная, д. 27, или по телефону: 66-60-34 и 66-58-90.