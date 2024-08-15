Кадровый марафон. В Омске срочно требуются водители, бухгалтеры и слесари

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В мэрии Омска рассказали о самых горячих вакантных местах в ряде городских предприятий. Так, в управлении дорожного хозяйства и благоустройства очень нужны водители, дорожные рабочие, рабочие зеленого хозяйства, службы по благоустройству, машинисты погрузчика, трактористы, слесари, токари, механики, диспетчеры и медработники. Всю подробную информацию можно узнать по телефону: 21-67-70.
АО «Тепловая компания» предлагает работу старшему бухгалтеру, рабочему по благоустройству, слесарю, электрогазосварщику, инженеру-инспектору, ведущему инженеру, главному специалисту по техническому надзору и специалисту по охране труда. Подробности можно узнать в отделе кадров по адресу: ул. 24 Северная, 125 А (каб.203) или по телефону: 68-07-22, 8-913-979-33-89; E-mail: [email protected].
Муниципальный приют для животных ищет водителя, сотрудника по уходу за животными и ветеринарного врача. Собеседование проходит по адресу: 2-я Учхозная, 2А. Телефон для справок: 44-67-43;
МП «Электрический транспорт» приглашает на работу водителей троллейбусов и трамваев. Предприятие готово обучать кандидатов бесплатно. Отдел кадров находится здесь: ул. Красный Путь, 84, телефон: 23-07-21;
МП «Пассажирское предприятие №8» ищет водителей автобусов и слесарей. По всем вопросам можно обращаться в отдел кадров предприятия ежедневно с понедельника по пятницу с 08:00 по 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45) по адресу: ул. 2-я Солнечная, д. 27, или по телефону: 66-60-34 и 66-58-90.