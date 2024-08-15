Инвестиции в 450 млн. На Левобережье Омска москвичи хотят построить центр серфинга

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Стало известно о планах строительства в Омске городского центра серфинга. С такой инициативой, как сообщил 15 августа губернатор Виталий Хоценко, выступил московский инвестор.
«Идея интересная, и уверен, что проект оценят омичи и гости нашего региона», — отметил Хоценко.
Имя инвестора пока держится в секрете. А вот стройка центра серфинга, как выяснил Город55, по планам должна развернуться на Левом берегу. Новый объект будет принимать до 70 тысяч человек в год. На строительство москвичи собираются потратить до 450 млн рублей.
Ранее Город55 рассказывал о строительстве рядом с ФОКом на Конева фиджитал-центра. Оборудование для него уже закуплено. А со стройкой возникли проблемы: дирекция по управлению спортсооружению дважды обращалась к «зеленой комиссии» за согласованием вырубки, но каждый раз получала отказ. По новой информации, две сотни деревьев хотят пересадить, заверив, что они 100% приживутся.