Инвестиции в 450 млн. На Левобережье Омска москвичи хотят построить центр серфинга

Ранее Город55 рассказывал о строительстве рядом с ФОКом на Конева фиджитал-центра. Оборудование для него уже закуплено. А со стройкой возникли проблемы: дирекция по управлению спортсооружению дважды обращалась к «зеленой комиссии» за согласованием вырубки, но каждый раз получала отказ. По новой информации, две сотни деревьев хотят пересадить, заверив, что они 100% приживутся.