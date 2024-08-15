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Инвестиции в 450 млн. На Левобережье Омска москвичи хотят построить центр серфинга

15 августа 2024, 04:09
Фото: 1MI
Иллюстрация

Инвестор из Москвы хочет построить на Левобережье Омска центр серфинга

Компания, выступившая с инициативой строительства, пока держится в секрете.

Стало известно о планах строительства в Омске городского центра серфинга. С такой инициативой, как сообщил 15 августа губернатор Виталий Хоценко, выступил московский инвестор.

«Идея интересная, и уверен, что проект оценят омичи и гости нашего региона», — отметил Хоценко.

Имя инвестора пока держится в секрете. А вот стройка центра серфинга, как выяснил Город55, по планам должна развернуться на Левом берегу. Новый объект будет принимать до 70 тысяч человек в год. На строительство москвичи собираются потратить до 450 млн рублей.

Ранее Город55 рассказывал о строительстве рядом с ФОКом на Конева фиджитал-центра. Оборудование для него уже закуплено. А со стройкой возникли проблемы: дирекция по управлению спортсооружению дважды обращалась к «зеленой комиссии» за согласованием вырубки, но каждый раз получала отказ. По новой информации, две сотни деревьев хотят пересадить, заверив, что они 100% приживутся.

«Нет времени ждать»: в Омске собрались «передвинуть» 200 деревьев ради стройки
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#Юлия Истомина#Общество#Спорт#Бизнес#Омск#Омская область#Инвестиции#Строительство#Застройщик#Инвестор#Новости#Виталий Хоценко
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