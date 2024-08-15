Эксперты рассказали россиянам, как добраться до дома с юга, если нет билетов на поезд

Однако и здесь все не так просто. Поездка на такси до сочинского аэропорту обойдется в 30 тысяч рублей, так как ехать придется около десяти часов. Что, в целом, неудивительно, ведь расстояние от Анапы до Сочи по трассе составляет 331 километр. Если ехать на своем автомобиле, на бензин придется потратить примерно 1,5 тысячи рублей, а билет на автобус будет стоить около трех тысяч.