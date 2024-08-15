Эксперты рассказали россиянам, как добраться до дома с юга, если нет билетов на поезд

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В пик летнего сезона среди отдыхающих на юге разгорелся скандал из-за нехватки железнодорожных билетов с черноморского побережья. На конец августа из Анапы их нет, а цены на стыковочные рейсы доходят до 75 тысячи рублей. Более того, из Новороссийска до столицы маршрут хоть и прямой, но поездка обойдется почти в 100 тысяч.
«Билетов нет совсем. И такая проблема в разгар сезона возникает постоянно. Покупка билетов с черноморского побережья — это целый квест. Можно улететь через Сочи и Минводы. Также есть другая альтернатива — личный автомобиль или автобус», — передает слова председателя правления Ассоциации «Российский союз туриндустрии — Юг» Натальи Косьминой «Российская газета».
Однако и здесь все не так просто. Поездка на такси до сочинского аэропорту обойдется в 30 тысяч рублей, так как ехать придется около десяти часов. Что, в целом, неудивительно, ведь расстояние от Анапы до Сочи по трассе составляет 331 километр. Если ехать на своем автомобиле, на бензин придется потратить примерно 1,5 тысячи рублей, а билет на автобус будет стоить около трех тысяч.
По словам путешественника со стажем Ильи Коноплева, не бывает ситуации «нет билетов». В основном они появляются в продаже накануне поездки или за несколько часов до отправления. Правда, один билет найти проще, чем сразу на всю семью.
В морском порту Анапы можно пересесть на «Комету» до Сочи, которая вместо восьми часов на «Ласточке» доставит туристов в пункт назначения за четыре часа. Но билет на водный транспорт обойдется в восемь тысяч рублей, в то время как за поездку на электричке получится отдать всего 1,3 тысячи. Однако билетов нет ни на «Ласточку», ни на морское судно, временно приостановившее рейсы.
«Сейчас ходит только одна „Комета“ из Новороссийска и Геленджика в Сочи в 7.00. Время в пути — пять часов. Билеты стоят шесть и пять тысяч рублей соответственно. Морское судно рассчитано на 120 мест, загрузка полная, маршрут востребован, учитывая нынешнюю обстановку». «Комета» по этому маршруту будет ходить до октября. Впрочем, все зависит от погоды», — рассказал гендиректор компании «Водоход Экспресс» Михаил Антошин.
Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, лучше всего заблаговременно покупать билеты домой из отпуска, особенно если едете в него в разгар сезона. Проблемы с логистикой же связаны с приостановкой работы аэропортов на юге страны.
«Министерство транспорта РФ уже работает над решением проблемы, увеличивая количество железнодорожных рейсов. Но если можно отложить поездку, то лучше отправиться на отдых в сентябре»», — добавил Юрий Барзыкин.
В Южной транспортной прокуратуре вместе с коллегами из Москвы начали проверять информацию о повышении цен на билеты из Анапы. И если сейчас кассы на железнодорожных вокзалах и станциях работают в штатном режиме, на сайте РЖД возникает настоящая борьба за заветный билет. В Федеральной пассажирской компании посоветовали, если не получилось купить билеты заранее, стоит оставить заявку в листе ожидания.