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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

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Эксперты назвали топ жарких стран для осеннего отпуска в 2024 году

15 августа 2024, 09:38
Фото: Изображение Midjourney
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Российским туристам рассказали, куда они могут отправиться за пляжным отдыхом осенью, в топ жарких стран вошли Таиланд, Китай и Шри-Ланка.

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, в каких странах осенью начинается высокий сезон, и куда можно съездить, не потратив много денег. В список вошли лучшие направления, с учетом стоимости перелета и проживания в отелях категории «три звезды», пишут «Известия».

Возглавляет рейтинг Таиланд. В сентябре там постепенно заканчиваются дожди, а в октября открывается высокий сезон, который продлится до марта. Дневная температура редко опускается ниже +30, но жара там переносится легко, причина тому — небольшая влажность. Билет из России в одну сторону этой осенью можно найти за 35 тысяч рублей, а за номер в трехзвездочном отеле придется отдать около в 3,3 тысяч рублей.

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Фото: Изображение Midjourney

На втором месте оказались Мальдивы, там пляжный сезон начинается как раз осенью. В среднем температура воздуха на островах достигает +28 градусов, из-за частых дождей здесь высокая влажность, но благодаря дующим с юга ветрам находиться на улице приятно. Отправиться на острова этой осенью можно за 45 тысяч рублей в одну сторону, а отель будет стоить около 4,5 тысяч рублей за ночь.

Высокий сезон начинается и на Хайнане — острове в Китае. Комфортный пляжный отдых здесь длится с октября по май, в конце сентября заканчиваются дожди, а температура снижается до приятных +25…+30 градусов. Билет сюда обойдется в 35 тысяч рублей в одну сторону и примерно 2,5 тысяч рублей за ночь в трехзвездочном отеле.

Осенью также стоит задуматься об отдыхе в индийском штате Гоа. В октябре здесь заканчивается сезон ветров, а на смену дождям и облачности приходит солнечная погода. Воздух осенью прогревается до +31. Туристический сезон обычно открывается в середине осени и длится до марта. Перелет из России можно найти за 40 тысяч рублей в одну сторону, а номер в отеле — за 2,3 тысячи рублей в сутки.

иллюстрацияиллюстрация
иллюстрация
Фото: Изображение Midjourney

Плохая погода заканчивается и на Шри-Ланке, высокий сезон на острове стартует в ноябре и длится до конца апреля. В это время температура воздуха достигает +28…+30 градусов, стоит рассчитывать на очень теплое и чистое море. Перелет в одну сторону обойдется россиянам в 35 тысяч рублей, а отель — в 2 тысячи рублей за ночь.

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#Анастасия Баянова#Туризм#Новости#Путешествия#КЦ
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