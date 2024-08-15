Эксперты назвали топ жарких стран для осеннего отпуска в 2024 году

Возглавляет рейтинг Таиланд. В сентябре там постепенно заканчиваются дожди, а в октября открывается высокий сезон, который продлится до марта. Дневная температура редко опускается ниже +30, но жара там переносится легко, причина тому — небольшая влажность. Билет из России в одну сторону этой осенью можно найти за 35 тысяч рублей, а за номер в трехзвездочном отеле придется отдать около в 3,3 тысяч рублей.