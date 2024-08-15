Десять туристов на метр. В Россоюзтуризме назвали самые перегруженные пляжи России

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В этом году курорты Краснодарского края бьют рекорды по количеству туристов, билеты на отдых у черноморского побережья в августе разобраны практически полностью, пишет «Комсомольская правда».
В связи с таким ажиотажем в Россоюзтуризме (РСТ) рассказали, на каких курортах пляжи перегружены сильнее всего. В лидерах оказались Анапа, Новороссийск и Геленджик.
Эксперты рассказали, что существует норма квадратных метров на пляже для одного отдыхающего. Она составляет пять квадратных метров на человека. Однако в этом году показатель превысил все возможные ожидания: сейчас на курортах Краснодарского края на один квадратный метр приходится по 10 туристов.
Хуже всего со свободной площадью дела обстоят в Анапе. Там, по сообщению Россоюзтуризма, одно пляжное место делят 10,3 туриста. В Новороссийске ситуация немного лучше — по 8,9 туриста на квадратный метр, а в Геленджике — 3,4 туриста.
Лучше всего ситуация, как ни странно, в круглогодичном Сочи. Сейчас курорт только начинает выходить на допандемийный уровень по числу отдыхающих, а пляжи здесь оборудованы так, что места есть для всех.
«Во всероссийской здравнице избытка туристов нет. Хорошо устроен общественный транспорт, кафе, рестораны. В гостиницах и больших отелях заполненность 100-процентная, но в маленьких гостевых домах места есть всегда», — отметил глава РСТ Юрий Барзыкин.
Однако проблемы есть и здесь. На дороге между Анапой и Сочи пока стабильно наблюдаются заторы.
Напомним, что недавно туристка рассказала об ужасающем отдыхе в Адлере. К берегам Черного моря она поехала вместе с подругами, компания решила остановиться в гостинице в центре города. Однако, по словам девушки, с комфортом провести время так и не получилось: пляжи были чрезмерно переполнены, вокруг постоянно громко играла музыка и неприятно пахло.