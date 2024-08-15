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Пляж Анапы

Десять туристов на метр. В Россоюзтуризме назвали самые перегруженные пляжи России

15 августа 2024, 08:52
Фото: 1MI
Пляж Анапы
Стало известно, на каких пляжах Краснодарского края в этом году отдыхает больше всего людей. В РСТ отметили, что в некоторых местах количество туристов превышает норму в десять раз.

В этом году курорты Краснодарского края бьют рекорды по количеству туристов, билеты на отдых у черноморского побережья в августе разобраны практически полностью, пишет «Комсомольская правда».

В связи с таким ажиотажем в Россоюзтуризме (РСТ) рассказали, на каких курортах пляжи перегружены сильнее всего. В лидерах оказались Анапа, Новороссийск и Геленджик.

Норма отдыхающих

Эксперты рассказали, что существует норма квадратных метров на пляже для одного отдыхающего. Она составляет пять квадратных метров на человека. Однако в этом году показатель превысил все возможные ожидания: сейчас на курортах Краснодарского края на один квадратный метр приходится по 10 туристов.

Хуже всего со свободной площадью дела обстоят в Анапе. Там, по сообщению Россоюзтуризма, одно пляжное место делят 10,3 туриста. В Новороссийске ситуация немного лучше — по 8,9 туриста на квадратный метр, а в Геленджике — 3,4 туриста.

Пляж АнапыПляж Анапы
Пляж Анапы
Фото: 1MI

Ситуация в Сочи

Лучше всего ситуация, как ни странно, в круглогодичном Сочи. Сейчас курорт только начинает выходить на допандемийный уровень по числу отдыхающих, а пляжи здесь оборудованы так, что места есть для всех.

«Во всероссийской здравнице избытка туристов нет. Хорошо устроен общественный транспорт, кафе, рестораны. В гостиницах и больших отелях заполненность 100-процентная, но в маленьких гостевых домах места есть всегда», — отметил глава РСТ Юрий Барзыкин.

Однако проблемы есть и здесь. На дороге между Анапой и Сочи пока стабильно наблюдаются заторы.

Напомним, что недавно туристка рассказала об ужасающем отдыхе в Адлере. К берегам Черного моря она поехала вместе с подругами, компания решила остановиться в гостинице в центре города. Однако, по словам девушки, с комфортом провести время так и не получилось: пляжи были чрезмерно переполнены, вокруг постоянно громко играла музыка и неприятно пахло.

«Не пляж, а базар-вокзал». Туристка осталась в ужасе после отдыха в Адлере
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#Анастасия Баянова#Туризм#Новости#Путешествия#КЦ
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