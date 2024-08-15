Десять туристов на метр. В Россоюзтуризме назвали самые перегруженные пляжи России

Напомним, что недавно туристка рассказала об ужасающем отдыхе в Адлере. К берегам Черного моря она поехала вместе с подругами, компания решила остановиться в гостинице в центре города. Однако, по словам девушки, с комфортом провести время так и не получилось: пляжи были чрезмерно переполнены, вокруг постоянно громко играла музыка и неприятно пахло.