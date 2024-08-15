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Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

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Был на берегу Иртыша. В Омске разыскивают 26-летнего парня

15 августа 2024, 05:20
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске после отдыха на берегу Иртыша пропал 26-летний парень

О местонахождении пропавшего ничего неизвестно уже почти сутки.

В Омске объявили в розыск 26-летнего молодого человека. В последний раз, по информации отряда «Доброспас-Омск», его видели на берегу Иртыша, возле кинотеатра «Вавилон». После этого о местонахождении омича ничего неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего омича, просят сообщить по телефонам 8–999–470–10–08, 8–999–453–77–10 или 02 (102).

Ранее, напомним, Город55 рассказывал о сбежавшем от родителей школьнике. 8-летнего мальчика смогли найти через несколько часов поисков в 8 километрах от дома.

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#Юлия Истомина#Общество#Полиция#Омск#Розыск#Новости#Пропал человек#Поиск пропавших#Поиск
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