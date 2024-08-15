Был на берегу Иртыша. В Омске разыскивают 26-летнего парня

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В Омске объявили в розыск 26-летнего молодого человека. В последний раз, по информации отряда «Доброспас-Омск», его видели на берегу Иртыша, возле кинотеатра «Вавилон». После этого о местонахождении омича ничего неизвестно.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего омича, просят сообщить по телефонам 8–999–470–10–08, 8–999–453–77–10 или 02 (102).
Ранее, напомним, Город55 рассказывал о сбежавшем от родителей школьнике. 8-летнего мальчика смогли найти через несколько часов поисков в 8 километрах от дома.