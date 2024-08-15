Автоэксперт Сажин объяснил, как будет работать отмена штрафа за отсутствие прав

Но и этого, по мнению Сажина недостаточно. Он считает разумным внести изменения в части, касающейся регистрационных документов (свидетельство о регистрации) на транспортное средство. Сделать это, по его словам, нужно, чтобы не переписывать ПДД после каждой инициативы депутатов.