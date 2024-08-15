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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:26

Автоэксперт Сажин объяснил, как будет работать отмена штрафа за отсутствие прав

Автоэксперт Сажин объяснил, как будет работать отмена штрафа за отсутствие прав

15 августа 2024, 08:23
Фото: 1MI
В Госдуму внесли законопроект, который отменяет штрафы за отсутствие физического водительского удостоверения при вождении.

По мнению вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, штрафовать водителей, у которых нет с собой прав, но есть электронное удостоверение на портале «Госуслуги авто», нецелесообразно.

В законопроекте предлагается убрать соответствующую статью из КоАП.

«Государственная информационная система позволяет сотрудникам ГИБДД дистанционно проверить наличие у водителя водительского удостоверения», — отметил Даванков.

Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей данную инициативу одобрил и признал, что она будет работать, но отметил, что здесь есть нюансы.

«Внести изменения в КоАП — это ещё половина беды. Изменения нужно вносить в Федеральный закон „О безопасности дорожного движения“ от 10.12.1995 N196-ФЗ, а именно в перечень документов (пункт 2.1.1 ПДД РФ), которые водитель должен иметь при себе. С указанием формулировки „в бумажном или электронном виде“, как это было на примере с полисом ОСАГО», — уточнил автоэксперт.

Но и этого, по мнению Сажина недостаточно. Он считает разумным внести изменения в части, касающейся регистрационных документов (свидетельство о регистрации) на транспортное средство. Сделать это, по его словам, нужно, чтобы не переписывать ПДД после каждой инициативы депутатов.

«Вся эта история будет работать исключительно в тех местах, где есть устойчивая связь с интернетом. И здесь есть нюансы. В день проведения парада ВМФ в Санкт-Петербурге так заглушили связь, что я не смог оплатить парковку на Московском вокзале через „Сбербанк онлайн“, — привел пример он.

Эксперт подчеркнул, что в РФ есть места, как например Архангельская область или любая другая глубинка, куда не дотянулась всемирная паутина.

«И как там будет осуществляться проверка забывчивых водителей, пока непонятно», — заключил он.
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