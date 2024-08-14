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Жителя Иркутской области будут судить за угон «буханки»

14 августа 2024, 06:54
Житель Иркутской области угнал автомобиль в Кемерово. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» в суд. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Кузбасса.

По данным прокуратуры, в январе 2024 года мужчина приехал в Кемерово, где в ночь с 13 на 14 января увидел на парковке по проспекту Шахтеров автомобиль марки УАЗ 396255 (буханка). Он подобрал ключи к входной двери и к замку зажигания, заменил на машине номера на те, которые заранее приготовил, и уехал на украденном автомобиле обратно в Иркутскую область. Там он уничтожил номера и переоборудовал салон, пишет sibdepo.ru.

Преступника задержали в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, его заключили под стражу, а угнанный автомобиль вернули его владельцу.

Материальный ущерб составил 400 тыс. рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину, теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

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