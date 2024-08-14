Жителя Иркутской области будут судить за угон «буханки»

По данным прокуратуры, в январе 2024 года мужчина приехал в Кемерово, где в ночь с 13 на 14 января увидел на парковке по проспекту Шахтеров автомобиль марки УАЗ 396255 (буханка). Он подобрал ключи к входной двери и к замку зажигания, заменил на машине номера на те, которые заранее приготовил, и уехал на украденном автомобиле обратно в Иркутскую область. Там он уничтожил номера и переоборудовал салон, пишет sibdepo.ru.