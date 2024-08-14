Запрещенные места. В Омской области с начала лета утонул 31 человек

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В омской полиции поделились статистикой по утонувшим в этом летнем сезоне в водоемах области. Всего утонул 31 человек, из них четверо — это несовершеннолетние. Об одном из случаев Город55 рассказывал недавно. 23-летний парень отдыхал с друзьями у котлована в Омском районе. В какой-то момент он упал с надувного матраса и больше не всплыл, но компания не спешила сообщить о произошедшем в полицию.
Полицейские, как оказалось, с июня выявили почти 250 административных правонарушений. Чаще всего возле водоемов жители Омской области распивают алкоголь (132 факта), находятся в состоянии опьянения (20 фактов) либо купаются в запрещенных местах (96 фактов). Последнее вкупе с алкоголем часто и приводит к летальным исходам.