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Запрещенные места. В Омской области с начала лета утонул 31 человек

14 августа 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney
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Стало известно, сколько человек утонули летом в водоемах Омской области

Полицейские за 2,5 месяца выявили несколько сотен нарушений, совершаемых жителями вблизи водных объектов.

В омской полиции поделились статистикой по утонувшим в этом летнем сезоне в водоемах области. Всего утонул 31 человек, из них четверо — это несовершеннолетние. Об одном из случаев Город55 рассказывал недавно. 23-летний парень отдыхал с друзьями у котлована в Омском районе. В какой-то момент он упал с надувного матраса и больше не всплыл, но компания не спешила сообщить о произошедшем в полицию.

Полицейские, как оказалось, с июня выявили почти 250 административных правонарушений. Чаще всего возле водоемов жители Омской области распивают алкоголь (132 факта), находятся в состоянии опьянения (20 фактов) либо купаются в запрещенных местах (96 фактов). Последнее вкупе с алкоголем часто и приводит к летальным исходам.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Видео#Полиция#Омск#Омская область#Нарушения#Водоем#Новости#Утонул#Утонувшие
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