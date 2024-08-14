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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

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Вернемся к маскам? Все больше омичей страдают от коронавируса

14 августа 2024, 03:05
Фото: 1MI
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Омичи продолжают массово заражаться новым коронавирусом

Уже третью неделю подряд в регионе наблюдается все больше случаев заражения. На 100 тысяч человек приходится 7 пациентов.

В Омской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За прошлую неделю, с 5 по 11 августа, в регионе зафиксировали 92 новых случая COVID-19, что на 20% больше, чем за неделю до того.

По данным федерального оперштаба, заболеваемость коронавирусом в России в целом выросла на 29,1% за прошлую неделю и достигла уровня 7,01 пациента на 100 тысяч человек.

В Омской области заболеваемость растет уже третью неделю подряд. Две недели назад количество заболевших составляло 40 человек. К счастью, несмотря на рост заболеваемости, за прошлую неделю в Омской области не зафиксировано ни одного смертельного случая от коронавируса.

Однако несмотря на отступление пандемии, в регионе все еще действует режим повышенной готовности. Он продлен до 31 октября.

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#Общество#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Медицина#Новости#Заболеваемость
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