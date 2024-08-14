Вернемся к маскам? Все больше омичей страдают от коронавируса

В Омской области заболеваемость растет уже третью неделю подряд. Две недели назад количество заболевших составляло 40 человек. К счастью, несмотря на рост заболеваемости, за прошлую неделю в Омской области не зафиксировано ни одного смертельного случая от коронавируса.