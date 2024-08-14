Валил дым из окон. На Левобережье омич погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Как рассказали в МЧС по Омской области, вчера, 13 августа, около трех часов дня загорелся многоквартирный жилой дом на улице Ватутина. Из окон квартиры на пятом этаже валил дым, весь подъезд был задымлен. До прибытия пожарных по лестницам самостоятельно эвакуировались 13 человек, среди них — двое детей.
Пожарные справились с огнем за 7 минут. В результате пожара повреждены вещи на пяти «квадратах». В ходе тушения спасатели обнаружили тело мужчины. Как выяснилось, возгорание началось из-за непотушенной сигареты.
Сотрудники МЧС отметили, что за 2024 год в Омске из-за курения в квартире произошло уже 90 пожаров. В них погиб 31 человек.
Ранее Город55 сообщал об омиче, который пришел домой с работы и решил подремать, пока разогревался ужин. В итоге в его доме начался сильный пожар. К счастью, мужчину успели спасти.