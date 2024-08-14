Валил дым из окон. На Левобережье омич погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

Как рассказали в МЧС по Омской области, вчера, 13 августа, около трех часов дня загорелся многоквартирный жилой дом на улице Ватутина. Из окон квартиры на пятом этаже валил дым, весь подъезд был задымлен. До прибытия пожарных по лестницам самостоятельно эвакуировались 13 человек, среди них — двое детей.