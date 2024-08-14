gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Сгоревшая квартира на Ватутина

Валил дым из окон. На Левобережье омич погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

14 августа 2024, 07:19
Фото: МЧС по Омской области
Сгоревшая квартира на Ватутина

В квартире на Левобережье из-за непотушенной сигареты погиб омич

По статистике МЧС, в 2024 году в Омске из-за пагубной привычки зафиксировано уже 90 пожаров в квартирах.

Как рассказали в МЧС по Омской области, вчера, 13 августа, около трех часов дня загорелся многоквартирный жилой дом на улице Ватутина. Из окон квартиры на пятом этаже валил дым, весь подъезд был задымлен. До прибытия пожарных по лестницам самостоятельно эвакуировались 13 человек, среди них — двое детей.

Пожарные справились с огнем за 7 минут. В результате пожара повреждены вещи на пяти «квадратах». В ходе тушения спасатели обнаружили тело мужчины. Как выяснилось, возгорание началось из-за непотушенной сигареты.

Сотрудники МЧС отметили, что за 2024 год в Омске из-за курения в квартире произошло уже 90 пожаров. В них погиб 31 человек.

Ранее Город55 сообщал об омиче, который пришел домой с работы и решил подремать, пока разогревался ужин. В итоге в его доме начался сильный пожар. К счастью, мужчину успели спасти.

Огонь и клубы дыма. Омичи поделились кадрами крупного пожара на 1-й Енисейской улице
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#МЧС#Новости#Погибшие
Подпишитесь
Первый рейс за 25 лет. В Усть-Ишим отправился самолет из Омска: видео полета
Сегодня, 05:34
Стала известна судьба корпусов ОмГУ после переезда юристов на Фрунзе
Сегодня, 08:11
До +12. Омскую область настигнут затяжные дожди и похолодание
Сегодня, 07:38
Земля у центра Земли. В магическом Окунево продают участки ценой в 100 млн
Сегодня, 03:18
Омские «Муниципальные рынки» заказали дизайн фуд-корта в одном из филиалов
Сегодня, 06:31
Упал на конек соперника. Травмированного Рида Буше из «Авангарда» обследуют в Минске
Сегодня, 03:29