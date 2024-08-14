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В Свердловской области взлетели цены на фрукты и овощи

14 августа 2024, 06:47
В Свердловской области за год подскочили цены на фрукты и овощи. Стоимость за первые 6 месяцев 2024 года выросла на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Свердловскстате.

Ранее Свердловскстат неоднократно сообщал о росте цен на плодоовощную продукцию в регионе. Так, в июле в Свердловской области на 10,9% за неделю дорожали огурцы, на 18,1% — картофель. Однако за год на 22% увеличилась и средняя зарплата свердловчан, достигнув 74,9 тысячи рублей. В целом индекс потребительских цен за полгода в регионе увеличился на 4,9%, за год — на 8%.

«УралПолит.Ru» предполагает, что повышение цен связано со множеством факторов, которые повлияли на подорожание продуктов не только в Свердловской области, но и в России в целом.

Это подтверждает сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин, отвечая на вопросы MSK1.RU. Он выделяет следующие причины роста: перепродажа овощей и фруктов по несколько раз, влияние на ряд культур майских заморозков и последовавшие жара и засуха, а также общий уровень инфляции.

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