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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В США забеспокоились из-за военных учений России и Китая

14 августа 2024, 07:05
Совместные российско-китайские военные учения вызвали беспокойство в Соединенных Штатах из-за неготовности к растущему взаимодействию двух стран.

Об этом написали в New York Times, сообщает 360.ru.

Россия совместно с Китаем провела совместные учения «Морское взаимодействие — 2024». Они прошли в середине июля в акватории Южно-Китайского моря.

«Их растущее [военное] взаимодействие вызывает большие опасения в Вашингтоне», — отметили авторы материала.

По данным журналистов, стратегия Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) долгие годы не учитывала возможное военное взаимодействие России и Китая. Стратегическое партнерство РФ и КНР становится весомым противовесом проамериканским блокам в АТР, заметили авторы статьи.

Россия и Китай провели недавно совместное воздушное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями. Также отечественные ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики Xian H-6K пролетали над северной частью Тихого океана.

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