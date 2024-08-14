В Омске определились с подрядчиком, который займется ремонтом моста у Телецентра

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Омская администрация нашла подрядчика, который займется капремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ, информация об этом появилась на портале Госзакупок. Однако имя компании-победителя пока не называется. Известно лишь, что на выполнение работ поступало две заявки — одна из них была отклонена за несоответствие требованиям.
На выполнение работ подрядчик планирует потратить 2 743 531 391 рублей, что более чем на 200 миллионов меньше, чем изначально была готова заплатить администрация. Известно, что в качестве аванса компания получит 50% от суммы контракта.
Напомним, что ремонт объекта необходимо завершить до 30 октября 2026 года. Среди работ, которые предстоит выполнить, следующие: переустройство сетей связи, демонтаж конструкций моста, снос мешающих деревьев, ремонт конструкций опор, мостового полотна и пролетов, переустройство контактной троллейбусной сети.
Обновлено: капитальным ремонтом моста займется компания «Стройтраст», которая ранее отремонтировала Ленинградский мост и будет строить платный мост через Омь.