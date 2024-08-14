В Омске определились с подрядчиком, который займется ремонтом моста у Телецентра

Омская администрация нашла подрядчика, который займется капремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ, информация об этом появилась на портале Госзакупок. Однако имя компании-победителя пока не называется. Известно лишь, что на выполнение работ поступало две заявки — одна из них была отклонена за несоответствие требованиям.