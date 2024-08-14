В долгосрочной перспективе. Омичам рассказали, стоит ли ожидать авиарейсов в Тару

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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В среду, 14 августа, состоялся рейс из Омска в Усть-Ишим, который стал первым за последние 25 лет. Билеты на него раскупили почти мгновенно.
Как рассказал первый замглавы регионального минтранспорта Дмитрий Пестряков, ведомством также рассматривается возможность организовать такие же авиаперевозки омичей в Тару.
«Планируем и дальше развивать внутренние рейсы. Были планы запустить авиарейс в Тару. Вся эта работа была проделана по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко. Его этот вопрос заинтересовал еще год назад, когда он вступил в должность временно исполняющего обязанности губернатора. Поручение было дано, вопрос проработали, сегодня полетим», — приводит слова заместителя портал Om1.
В министерстве транспорта Городу55 подтвердили, что вопрос организации пассажирских перевозок находится на обсуждении.
«Вопрос организации пассажирских перевозок авиарейсом Омск — Тара находится в проработке, запуск данного рейса это долгосрочная перспектива. Министерством будет проанализирована востребованность запуска авиарейса с жителями города Тара, после чего будет принято решение», — рассказали Городу55 в пресс-службе ведомства.
Эту перспективу, напомним, губернатор Омской области Виталий Хоценко обсуждал еще в сентябре прошлого года.