Упал на конек соперника. Травмированного Рида Буше из «Авангарда» обследуют в Минске

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
На минувшем товарищеском матче 12 августа нападающий Рид Буше получил травму. В конце первого периода форвард Илья Усов в составе «Динамо» толкнул американца на борт. После падения Буше не стал рисковать и выходить на лед, а главный тренер команды сообщил, что американец не сразу понял, что удар оказался вовсе не пустяковым.
«Был игровой момент, столкновение. Когда Рид приехал на лавку, он был слегка в недоумении и сказал, что не понял, что случилось. Упал на конек соперника бедром и думал, что просто ушиб», — рассказал Сергей Звягин.
Сейчас стало известно, что после игры в Минске Буше отправили на МРТ, чтобы убедиться с точным диагнозом. Затем уже омичам расскажут, примет ли он участие в открытии сезона, которое состоится 4 сентября.
Напомним, что сегодня, 14 августа, пройдет вторая предсезонная игра. Она начнется в 18:00. Матчи пока проходят без нападающего Владимира Ткачева, который тоже получил травму. У него разрыв ахиллова сухожилия.