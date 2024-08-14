gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

Травмированного омского форварда Рида Буше отправят на МРТ в Минске

Упал на конек соперника. Травмированного Рида Буше из «Авангарда» обследуют в Минске

14 августа 2024, 03:29
Фото: ХК «Авангард»

Травмированного омского форварда Рида Буше отправят на МРТ в Минске

В столице Беларуси форварду должны поставить точный диагноз. Пока неизвестно, примет ли он участие в открытии сезона 4 сентября.

На минувшем товарищеском матче 12 августа нападающий Рид Буше получил травму. В конце первого периода форвард Илья Усов в составе «Динамо» толкнул американца на борт. После падения Буше не стал рисковать и выходить на лед, а главный тренер команды сообщил, что американец не сразу понял, что удар оказался вовсе не пустяковым.

«Был игровой момент, столкновение. Когда Рид приехал на лавку, он был слегка в недоумении и сказал, что не понял, что случилось. Упал на конек соперника бедром и думал, что просто ушиб», — рассказал Сергей Звягин.

Сейчас стало известно, что после игры в Минске Буше отправили на МРТ, чтобы убедиться с точным диагнозом. Затем уже омичам расскажут, примет ли он участие в открытии сезона, которое состоится 4 сентября.

Напомним, что сегодня, 14 августа, пройдет вторая предсезонная игра. Она начнется в 18:00. Матчи пока проходят без нападающего Владимира Ткачева, который тоже получил травму. У него разрыв ахиллова сухожилия.

Напряженно и динамично. Как прошла первая игра омского «Авангарда» с минским «Динамо»
Узнать подробнее
#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Травма#Новости#Рид Буше#Минск
Подпишитесь
Первый рейс за 25 лет. В Усть-Ишим отправился самолет из Омска: видео полета
Сегодня, 05:34
Заплатят 150 тысяч. Омичей зовут в поля работать трактористами
Сегодня, 02:42
«Нет времени ждать»: в Омске собрались «передвинуть» 200 деревьев ради стройки
Вчера, 06:20
Земля у центра Земли. В магическом Окунево продают участки ценой в 100 млн
Сегодня, 03:18
В антициклональном поле. На Омск снова обрушатся дожди разной интенсивности
Вчера, 07:52