Упал на конек соперника. Травмированного Рида Буше из «Авангарда» обследуют в Минске

На минувшем товарищеском матче 12 августа нападающий Рид Буше получил травму. В конце первого периода форвард Илья Усов в составе «Динамо» толкнул американца на борт. После падения Буше не стал рисковать и выходить на лед, а главный тренер команды сообщил, что американец не сразу понял, что удар оказался вовсе не пустяковым.