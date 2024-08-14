Страдают кости. Омский врач назвал главные симптомы дефицита витамина D

У многих людей наблюдается нехватка витамина D. Это важнейшее вещество, из-за дефицита которого у человека могут развиться опасные заболевания. Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал Городу55, что острый недостаток этого солнечного витамина прежде всего сказывается на состоянии костей, приводя к развитию рахита у детей и остеомаляции у взрослых.