Страдают кости. Омский врач назвал главные симптомы дефицита витамина D

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
У многих людей наблюдается нехватка витамина D. Это важнейшее вещество, из-за дефицита которого у человека могут развиться опасные заболевания. Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал Городу55, что острый недостаток этого солнечного витамина прежде всего сказывается на состоянии костей, приводя к развитию рахита у детей и остеомаляции у взрослых.
«Детский рахит характеризуется задержкой роста, мышечной слабостью, деформацией скелета, гипокальциемией и периодическими судорогами. При остеомаляции наблюдается деминерализация костной ткани, ведущая к деформации костей скелета и, как следствие, частым переломам», — объяснил Николаев.
Чтобы снизить риск развития рахита и инфекций дыхательных путей, врач порекомендовал детям и подросткам в возрасте от года до 18 лет принимать продукты с витамином D или биодобавки.