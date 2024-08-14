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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:57

Врач назвал омичам главные симптомы дефицита витамина D

Страдают кости. Омский врач назвал главные симптомы дефицита витамина D

14 августа 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney

Врач назвал омичам главные симптомы дефицита витамина D

Из-за его нехватки могут развиться опасные болезни.

У многих людей наблюдается нехватка витамина D. Это важнейшее вещество, из-за дефицита которого у человека могут развиться опасные заболевания. Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал Городу55, что острый недостаток этого солнечного витамина прежде всего сказывается на состоянии костей, приводя к развитию рахита у детей и остеомаляции у взрослых.

«Детский рахит характеризуется задержкой роста, мышечной слабостью, деформацией скелета, гипокальциемией и периодическими судорогами. При остеомаляции наблюдается деминерализация костной ткани, ведущая к деформации костей скелета и, как следствие, частым переломам», — объяснил Николаев.

Чтобы снизить риск развития рахита и инфекций дыхательных путей, врач порекомендовал детям и подросткам в возрасте от года до 18 лет принимать продукты с витамином D или биодобавки.

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#Ольга Скворцова#Здоровье#Омск#Подростки#Дети#Медицина#Профилактика
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