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Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Стало известно, что будет с пустующими корпусами омского госуниверситета

Стала известна судьба корпусов ОмГУ после переезда юристов на Фрунзе

14 августа 2024, 08:11
Фото: gorod55.ru

Стало известно, что будет с пустующими корпусами омского госуниверситета

После открытия долгостроя университет изменил базирование факультетов в корпусах.

Городу55 стало известно, что решился вопрос по базированию факультетов в корпусах Омского государственного университета. Напомним, что это связано с открытием главного корпуса-долгостроя на Фрунзе. Его строили с 2005 года, а уже в сентябре туда должны перебраться юристы.

В пресс-службе ОмГУ Городу55 рассказали, что в новом здании разместятся администрация вуза, приемная комиссия, Центр делового образования и юридический факультет. Также в этом корпусе будет располагаться филиал Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби. Отметим, что он станет первым филиалом казахстанского университета в России.

Кроме того, в первом корпусе на Мира, 55а будут физический и химический факультеты, во втором корпусе на Мира, 55 — факультеты филологии, переводоведения, медиакоммуникаций, а также факультет истории, теологии и международных отношений.

В третьем корпусе по улице Андрианова, 28 находятся административные подразделения, четвертый корпус на Нефтезаводской, 11 займет факультет цифровых технологий и кибербезопасности. В пятом корпусе по улице Красный путь, 36 будут учиться студенты факультета культуры и искусств, а шестой корпус на площади Лицкевича, 1 отдали под спортивно-оздоровительный комплекс.

Седьмой корпус на 50 лет Профсоюзов, 100/1 занял факультет экономики, психологии и менеджмента и в одиннадцатом корпусе на 10 лет Октября, 195/18 будет институт среднего профессионального образования и довузовской подготовки.

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#Ольга Скворцова#Экономика#Спорт#Культура#Омск#Цифровые технологии#Искусство#Психология#История#Кибербезопасность#Среднее профессиональное образование#Международные отношения
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