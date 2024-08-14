Стала известна судьба корпусов ОмГУ после переезда юристов на Фрунзе

Городу55 стало известно, что решился вопрос по базированию факультетов в корпусах Омского государственного университета. Напомним, что это связано с открытием главного корпуса-долгостроя на Фрунзе. Его строили с 2005 года, а уже в сентябре туда должны перебраться юристы.