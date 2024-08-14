Стала известна судьба корпусов ОмГУ после переезда юристов на Фрунзе

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В пресс-службе ОмГУ Городу55 рассказали, что в новом здании разместятся администрация вуза, приемная комиссия, Центр делового образования и юридический факультет. Также в этом корпусе будет располагаться филиал Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби. Отметим, что он станет первым филиалом казахстанского университета в России.
Кроме того, в первом корпусе на Мира, 55а будут физический и химический факультеты, во втором корпусе на Мира, 55 — факультеты филологии, переводоведения, медиакоммуникаций, а также факультет истории, теологии и международных отношений.
В третьем корпусе по улице Андрианова, 28 находятся административные подразделения, четвертый корпус на Нефтезаводской, 11 займет факультет цифровых технологий и кибербезопасности. В пятом корпусе по улице Красный путь, 36 будут учиться студенты факультета культуры и искусств, а шестой корпус на площади Лицкевича, 1 отдали под спортивно-оздоровительный комплекс.
Седьмой корпус на 50 лет Профсоюзов, 100/1 занял факультет экономики, психологии и менеджмента и в одиннадцатом корпусе на 10 лет Октября, 195/18 будет институт среднего профессионального образования и довузовской подготовки.