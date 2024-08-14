gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Следком начал проверку после нападения бродячей собаки на 11-летнюю омичку

Следком начал проверку после нападения бродячей собаки на 11-летнюю омичку

14 августа 2024, 14:06
Фото: 1MI
Региональный следственный комитет начал проверку сообщения из соцсетей о нападении собаки на ребенка, инцидент произошел на улице Олега Кошевого.

Региональный следственный комитет проводит проверку по сообщению из соцсетей о нападении бродячей собаки на ребенка. Известно, что вечером 12 августа пес укусил 11-летнюю омичку на улице Олега Кошевого. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

В ходе проверки правоохранители выяснят все детали инцидента и дадут оценку работе ответственных служб.

Напомним, что весной на омскую школьницу также напала бездомная собака, это произошло во дворе дома по улице 2-я Челюскинцев. В результате девочке пришлось зашивать три раны.

«ОСВВ»: в Омске задумались о новых подходах к проблеме бродячих собак
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Собаки#Бездомные собаки#Новости#Собака#Укусила собака#Нападения собак
Подпишитесь
Первый рейс за 25 лет. В Усть-Ишим отправился самолет из Омска: видео полета
Сегодня, 05:34
Стала известна судьба корпусов ОмГУ после переезда юристов на Фрунзе
Сегодня, 08:11
До +12. Омскую область настигнут затяжные дожди и похолодание
Сегодня, 07:38
Земля у центра Земли. В магическом Окунево продают участки ценой в 100 млн
Сегодня, 03:18
В Омске определились с подрядчиком, который займется ремонтом моста у Телецентра
Сегодня, 13:40
Упал на конек соперника. Травмированного Рида Буше из «Авангарда» обследуют в Минске
Сегодня, 03:29