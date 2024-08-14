Следком начал проверку после нападения бродячей собаки на 11-летнюю омичку

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Региональный следственный комитет проводит проверку по сообщению из соцсетей о нападении бродячей собаки на ребенка. Известно, что вечером 12 августа пес укусил 11-летнюю омичку на улице Олега Кошевого. Ребенку понадобилась медицинская помощь.
В ходе проверки правоохранители выяснят все детали инцидента и дадут оценку работе ответственных служб.
Напомним, что весной на омскую школьницу также напала бездомная собака, это произошло во дворе дома по улице 2-я Челюскинцев. В результате девочке пришлось зашивать три раны.