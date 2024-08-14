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Сбербанк помог восстановить храм Архангела Михаила

Сбербанк помог восстановить храм Архангела Михаила

14 августа 2024, 11:49
Фото: Пресс-служба Республики Крым
В Алупке (Республика Крым) открыл свои двери отреставрированный храм Архангела Михаила. Он входит в состав Ялтинского благочиния Симферопольской и Крымской епархии Русской православной церкви.

Российская газета пишет, что церемония торжественного открытия состоялась 13 августа. Среди участников были глава Республики Крым Сергей Аксёнов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также президент Сбербанка Герман Греф. Банк оказал содействие в благоустройстве территории, прилегающей к храму.

В ходе работ были восстановлены фасады здания для служащих, а также реконструированы подпорные стены. Территорию озеленили и проложили по ней вымощенные дорожки. Кроме того, был построен специальный амфитеатр для культурных мероприятий и обустроена парковка.

В Сбербанке рассказали, что эти преобразования сделали храм не только духовным центром, но и значимой туристической достопримечательностью Республики Крым. Сегодня храм Архангела Михаила — памятник архитектуры и истории и находится под охраной государства как культурное наследие народов России.

В последние годы крупные компании в России стали уделять больше внимания социальной ответственности. В 2023 году социальные вопросы стали приоритетными для около 74 процентов российских предприятий.

Восстановление православного храма XIX века стало возможным благодаря неравнодушным меценатам. Реконструкция этого храма — лишь один из благотворительных проектов Сбера в Алупке. Так, банк активно участвует в восстановлении знаменитого парка Воронцовского дворца, который считается одним из наиболее известных и необычных памятников Крыма, шедевром эпохи романтизма.

В Сбербанке поделились, что банк финансирует большой объем работ, включая установку инфраструктурных объектов, ограждений и кованых ворот, реставрацию стен, восстановление парковых дорожек, озеленение и обустройство смотровых площадок.

В компании также отметили, что в этом году в рамках благотворительных проектов, уже после окончания курортного сезона, в Алупке запланированы работы по благоустройству детского пляжа и Воронцовских купален, а также реконструкции кафе и лодочной станции.

А 13 августа на плато Ай-Петри была открыта композиция «Шепот гор». Это одна из десяти композиций, которые будут подарены Крыму разными территориальными банками Сбербанка. В Сбере уточнили, что их планируют установить на всем полуострове: в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории и других городах.

#Общество
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