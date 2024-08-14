Сбербанк помог восстановить храм Архангела Михаила

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Российская газета пишет, что церемония торжественного открытия состоялась 13 августа. Среди участников были глава Республики Крым Сергей Аксёнов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также президент Сбербанка Герман Греф. Банк оказал содействие в благоустройстве территории, прилегающей к храму.
В ходе работ были восстановлены фасады здания для служащих, а также реконструированы подпорные стены. Территорию озеленили и проложили по ней вымощенные дорожки. Кроме того, был построен специальный амфитеатр для культурных мероприятий и обустроена парковка.
В Сбербанке рассказали, что эти преобразования сделали храм не только духовным центром, но и значимой туристической достопримечательностью Республики Крым. Сегодня храм Архангела Михаила — памятник архитектуры и истории и находится под охраной государства как культурное наследие народов России.
В последние годы крупные компании в России стали уделять больше внимания социальной ответственности. В 2023 году социальные вопросы стали приоритетными для около 74 процентов российских предприятий.
Восстановление православного храма XIX века стало возможным благодаря неравнодушным меценатам. Реконструкция этого храма — лишь один из благотворительных проектов Сбера в Алупке. Так, банк активно участвует в восстановлении знаменитого парка Воронцовского дворца, который считается одним из наиболее известных и необычных памятников Крыма, шедевром эпохи романтизма.
В Сбербанке поделились, что банк финансирует большой объем работ, включая установку инфраструктурных объектов, ограждений и кованых ворот, реставрацию стен, восстановление парковых дорожек, озеленение и обустройство смотровых площадок.
В компании также отметили, что в этом году в рамках благотворительных проектов, уже после окончания курортного сезона, в Алупке запланированы работы по благоустройству детского пляжа и Воронцовских купален, а также реконструкции кафе и лодочной станции.
А 13 августа на плато Ай-Петри была открыта композиция «Шепот гор». Это одна из десяти композиций, которые будут подарены Крыму разными территориальными банками Сбербанка. В Сбере уточнили, что их планируют установить на всем полуострове: в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории и других городах.