gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Иллюстрация

Прокуратура Омска требует от вице-губернатора решить вопрос с долгостроями

14 августа 2024, 07:49
Фото: 1MI
Иллюстрация

Вице-губернатора Омской области отчитали за долгострои на Левобережье

Дома на улицах Кирова и Перелета должны были сдать еще в конце 2023 года. Однако квартир дольщики так и не дождались.

Под председательством зампрокурора области Дмитрия Егорова сегодня в Омске прошла межведомственная рабочая группа, на которую пригласили представителей власти, строительных компаний и, что важно, самих дольщиков.

На совещании обсудили острые темы: почему строительство затягивается, что мешает достроить дома и как решить проблему ожидающих свое жилье людей. Дольщики получили возможность прямого диалога с подрядчиками, занимающимися достройкой домов на улицах Кирова и Перелета.

Егоров отметил недостаточную работу минстроя по решению проблемы обманутых дольщиков и неэффективное взаимодействие между региональным фондом, подрядчиками и проектировщиками. По итогам совещания прокуратура внесла представление зампредседателя правительства Омской области Динару Курманову. От него потребовали принять действенные меры по решению проблемы.

Достроят за год. В Омске возобновят работы на трех проблемных домах с 736 дольщиками
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Прокуратура#Строительство#Долгострой#Дольщики#Многоквартирный дом#Новости#Динар Курманов
Подпишитесь
Первый рейс за 25 лет. В Усть-Ишим отправился самолет из Омска: видео полета
Сегодня, 05:34
Стала известна судьба корпусов ОмГУ после переезда юристов на Фрунзе
Сегодня, 08:11
До +12. Омскую область настигнут затяжные дожди и похолодание
Сегодня, 07:38
Земля у центра Земли. В магическом Окунево продают участки ценой в 100 млн
Сегодня, 03:18
Омские «Муниципальные рынки» заказали дизайн фуд-корта в одном из филиалов
Сегодня, 06:31
Упал на конек соперника. Травмированного Рида Буше из «Авангарда» обследуют в Минске
Сегодня, 03:29