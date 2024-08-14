Прокуратура Омска требует от вице-губернатора решить вопрос с долгостроями

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Под председательством зампрокурора области Дмитрия Егорова сегодня в Омске прошла межведомственная рабочая группа, на которую пригласили представителей власти, строительных компаний и, что важно, самих дольщиков.
На совещании обсудили острые темы: почему строительство затягивается, что мешает достроить дома и как решить проблему ожидающих свое жилье людей. Дольщики получили возможность прямого диалога с подрядчиками, занимающимися достройкой домов на улицах Кирова и Перелета.
Егоров отметил недостаточную работу минстроя по решению проблемы обманутых дольщиков и неэффективное взаимодействие между региональным фондом, подрядчиками и проектировщиками. По итогам совещания прокуратура внесла представление зампредседателя правительства Омской области Динару Курманову. От него потребовали принять действенные меры по решению проблемы.