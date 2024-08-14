gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

При поддержке Пермской ЦБК и РСБИ состоялся фестиваль боевых искусств

При поддержке Пермской ЦБК и РСБИ состоялся фестиваль боевых искусств

14 августа 2024, 09:43
Фото: ПЦБК
В Перми 11 августа прошел семейный фестиваль боевых искусств под названием «Za Победу». Мероприятие состоялось в сквере «Страна нашего детства» и собрало жителей микрорайона Голованово, а также сотрудников Пермской ЦБК. Это событие стало первым для нового молодежно-спортивного движения «Лига ПЦБК».

На фестивале прошли разнообразные мастер-классы, от метания ножей до управления дронами. Лучшие из участников получили медали и памятные подарки, передает properm.ru.

ПЦБК активно поддерживает спортивные инициативы в микрорайоне Голованово. В ДК «Бумажник» при содействии компании работают бесплатные детские секции. Теперь в микрорайоне планируется развитие спортивных единоборств благодаря сотрудничеству ПЦБК и РСБИ, которые совместно создали движение «Лига ПЦБК».

Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков подчеркнул, что у компании есть значительный опыт в реализации спортивных проектов. Например, уже четыре года подряд воспитанники хоккейного клуба «Молот» проводят тренировки с детьми из Голованова. По его мнению, молодежь должна иметь условия для занятий спортом. Марков также отметил, что боевые искусства способствуют воспитанию силы духа и патриотизма.

Цели и задачи создания движения «Лига ПЦБК» отражены в соглашении между ПЦБК, РСБИ и школой № 123 микрорайона Бумкомбинат. Символом дружбы стал флаг движения, который кадетам школы вручил исполнительный директор РСБИ в Пермском крае Владимир Любровских. Он отметил, что союз заинтересован в патриотическом воспитании молодежи и развитии единоборств.

На открытии праздника присутствовали представители пермского министерства спорта, районной администрации и штаба общественной поддержки Пермского края. Особое внимание было уделено патриотической составляющей фестиваля. Гости смогли увидеть показательные выступления спортсменов из краевых спортивных федераций различных единоборств и центра бодибилдинга и пауэрлифтинга.

Фестиваль боевых искусств «Za Победу» был приурочен ко Дню физкультурника и Году семьи в России. В сентябре в ДК «Бумажник» пройдет день открытых дверей «Лиги ПЦБК», где подростки смогут встретиться с тренерами и записаться в интересующие их секции.

Подпишитесь
Первый рейс за 25 лет. В Усть-Ишим отправился самолет из Омска: видео полета
Сегодня, 05:34
Стала известна судьба корпусов ОмГУ после переезда юристов на Фрунзе
Сегодня, 08:11
До +12. Омскую область настигнут затяжные дожди и похолодание
Сегодня, 07:38
Земля у центра Земли. В магическом Окунево продают участки ценой в 100 млн
Сегодня, 03:18
Омские «Муниципальные рынки» заказали дизайн фуд-корта в одном из филиалов
Сегодня, 06:31
Упал на конек соперника. Травмированного Рида Буше из «Авангарда» обследуют в Минске
Сегодня, 03:29