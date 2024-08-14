При поддержке Пермской ЦБК и РСБИ состоялся фестиваль боевых искусств

Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков подчеркнул, что у компании есть значительный опыт в реализации спортивных проектов. Например, уже четыре года подряд воспитанники хоккейного клуба «Молот» проводят тренировки с детьми из Голованова. По его мнению, молодежь должна иметь условия для занятий спортом. Марков также отметил, что боевые искусства способствуют воспитанию силы духа и патриотизма.