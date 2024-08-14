При поддержке Пермской ЦБК и РСБИ состоялся фестиваль боевых искусств

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:43
На фестивале прошли разнообразные мастер-классы, от метания ножей до управления дронами. Лучшие из участников получили медали и памятные подарки, передает properm.ru.
ПЦБК активно поддерживает спортивные инициативы в микрорайоне Голованово. В ДК «Бумажник» при содействии компании работают бесплатные детские секции. Теперь в микрорайоне планируется развитие спортивных единоборств благодаря сотрудничеству ПЦБК и РСБИ, которые совместно создали движение «Лига ПЦБК».
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков подчеркнул, что у компании есть значительный опыт в реализации спортивных проектов. Например, уже четыре года подряд воспитанники хоккейного клуба «Молот» проводят тренировки с детьми из Голованова. По его мнению, молодежь должна иметь условия для занятий спортом. Марков также отметил, что боевые искусства способствуют воспитанию силы духа и патриотизма.
Цели и задачи создания движения «Лига ПЦБК» отражены в соглашении между ПЦБК, РСБИ и школой № 123 микрорайона Бумкомбинат. Символом дружбы стал флаг движения, который кадетам школы вручил исполнительный директор РСБИ в Пермском крае Владимир Любровских. Он отметил, что союз заинтересован в патриотическом воспитании молодежи и развитии единоборств.
На открытии праздника присутствовали представители пермского министерства спорта, районной администрации и штаба общественной поддержки Пермского края. Особое внимание было уделено патриотической составляющей фестиваля. Гости смогли увидеть показательные выступления спортсменов из краевых спортивных федераций различных единоборств и центра бодибилдинга и пауэрлифтинга.
Фестиваль боевых искусств «Za Победу» был приурочен ко Дню физкультурника и Году семьи в России. В сентябре в ДК «Бумажник» пройдет день открытых дверей «Лиги ПЦБК», где подростки смогут встретиться с тренерами и записаться в интересующие их секции.