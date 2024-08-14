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Путин назначил главу Восьмого арбитражного суда в Омске

Президент подписал указ. Восьмой арбитражный суд в Омске возглавил опытный юрист

14 августа 2024, 07:54
Фото: Иллюстрация / 1MI

Путин назначил главу Восьмого арбитражного суда в Омске

Евгений Кливер работает в судебном поле региона с 2003 года. Начал карьеру с поста судьи, через пять лет стал заместителем председателя Арбитражного суда.

В судебной системе Омской области произошли важные изменения. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому зампредседателя Арбитражного суда Омской области Евгений Кливер назначен председателем Восьмого арбитражного апелляционного суда в Омске.

Евгений Кливер — опытный юрист, который работает с 2003 года. Он начал свою карьеру как судья Арбитражного суда Омской области, а спустя пять лет занял пост заместителя председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда. С 2020 года он работал на должности зампредседателя Арбитражного суда Омской области, что подчеркивает его профессионализм и преданность делу. Он заменил на посту Светлану Бодункову, которая исполняла обязанности председателя с 4 июня этого года.

Кроме того, в указе президента содержится информация о новых назначениях судей в районные суды Омска. Ольга Будкевич стала судьей Ленинского районного суда, а Виктория Кребель — судьей Октябрьского районного суда.

В омском Арбитраже ищут заместителя председателя суда
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Суд#Владимир Путин#Назначение#Новости#Судья#Президент путин
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