Президент подписал указ. Восьмой арбитражный суд в Омске возглавил опытный юрист

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В судебной системе Омской области произошли важные изменения. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому зампредседателя Арбитражного суда Омской области Евгений Кливер назначен председателем Восьмого арбитражного апелляционного суда в Омске.
Евгений Кливер — опытный юрист, который работает с 2003 года. Он начал свою карьеру как судья Арбитражного суда Омской области, а спустя пять лет занял пост заместителя председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда. С 2020 года он работал на должности зампредседателя Арбитражного суда Омской области, что подчеркивает его профессионализм и преданность делу. Он заменил на посту Светлану Бодункову, которая исполняла обязанности председателя с 4 июня этого года.
Кроме того, в указе президента содержится информация о новых назначениях судей в районные суды Омска. Ольга Будкевич стала судьей Ленинского районного суда, а Виктория Кребель — судьей Октябрьского районного суда.