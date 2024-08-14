Президент подписал указ. Восьмой арбитражный суд в Омске возглавил опытный юрист

Евгений Кливер — опытный юрист, который работает с 2003 года. Он начал свою карьеру как судья Арбитражного суда Омской области, а спустя пять лет занял пост заместителя председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда. С 2020 года он работал на должности зампредседателя Арбитражного суда Омской области, что подчеркивает его профессионализм и преданность делу. Он заменил на посту Светлану Бодункову, которая исполняла обязанности председателя с 4 июня этого года.