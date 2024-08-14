Первый рейс за 25 лет. В Усть-Ишим отправился самолет из Омска: видео полета

Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Омска в 10:00, а обратно из Усть-Ишима — в 14:00. Полеты осуществляет красноярская авиакомпания «Аэропром» на небольшом самолете, который вмещает до 12 пассажиров. Время в пути — 2 часа 15 минут.