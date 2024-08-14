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Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Из Омска наконец-то вылетел первый самолет в Усть-Ишим: видео полета

Первый рейс за 25 лет. В Усть-Ишим отправился самолет из Омска: видео полета

14 августа 2024, 05:34
Фото: Сергей Мельников / Правительство Омской области

Из Омска наконец-то вылетел первый самолет в Усть-Ишим: видео полета

В последний раз пассажирский борт приземлялся в отдаленном районе еще в 1998 году. Ажиотаж оказался настолько большим, что омичи раскупили все билеты почти сразу после открытия продаж.

Сегодня, 14 августа, для омского аэропорта важное событие — состоялся первый рейс в Усть-Ишим. Это стало настоящим праздником для города, ведь последний раз пассажирский борт приземлялся в этом северном районе Омской области в 1998 году.

Билеты на первый рейс были раскуплены мгновенно после начала продаж 8 августа. Интерес омичей к этому направлению оказался огромным. Стоимость билета составила 2 741 рубль.

Видео: Омский аэропорт

Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Омска в 10:00, а обратно из Усть-Ишима — в 14:00. Полеты осуществляет красноярская авиакомпания «Аэропром» на небольшом самолете, который вмещает до 12 пассажиров. Время в пути — 2 часа 15 минут.

Видео: Омский аэропорт

Добавим, что областной минтранс также рассматривает возможность открытия рейса в Тару, но это пока только в перспективе.

Самолеты базируются в Поповке. Названа дата запуска авиарейса Омск — Усть-Ишим
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