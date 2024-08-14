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Омский МУП заказал дизайн фуд-корта на Ленинском рынке

Омские «Муниципальные рынки» заказали дизайн фуд-корта в одном из филиалов

14 августа 2024, 06:31
Фото: 1MI

Омский МУП заказал дизайн фуд-корта на Ленинском рынке

Проект обойдется МУПу в 150 тысяч рублей.

На Ленинском рынке в Омске, по-видимому, должен появиться фуд-корт. Муниципальное унитарное предприятие города Омска «Муниципальные рынки», филиалом которого является Ленинский рынок, уже заключило контракт, в котором фигурирует «Оказание услуг по разработке дизайн-проекта для размещения фуд-корта». По данным с сайта госзакупок, аукцион не проводился: закупка сделана у единственного поставщика. Цена вопроса — 150 тысяч рублей, работы должны быть завершены до 31 декабря.

Напомним: «Муниципальные рынки» до конца текущего года должны быть преобразованы в акционерное общество во исполнение требований федерального законодательства. Судьба МУПа много раз обсуждалась в городском Совете, но окончательное решение все еще не принято.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Госзакупки#Муниципальные рынки#Ленинский рынок#Фуд-корты
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