Омские «Муниципальные рынки» заказали дизайн фуд-корта в одном из филиалов

На Ленинском рынке в Омске, по-видимому, должен появиться фуд-корт. Муниципальное унитарное предприятие города Омска «Муниципальные рынки», филиалом которого является Ленинский рынок, уже заключило контракт, в котором фигурирует «Оказание услуг по разработке дизайн-проекта для размещения фуд-корта». По данным с сайта госзакупок, аукцион не проводился: закупка сделана у единственного поставщика. Цена вопроса — 150 тысяч рублей, работы должны быть завершены до 31 декабря.