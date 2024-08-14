Омские «Муниципальные рынки» заказали дизайн фуд-корта в одном из филиалов

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
На Ленинском рынке в Омске, по-видимому, должен появиться фуд-корт. Муниципальное унитарное предприятие города Омска «Муниципальные рынки», филиалом которого является Ленинский рынок, уже заключило контракт, в котором фигурирует «Оказание услуг по разработке дизайн-проекта для размещения фуд-корта». По данным с сайта госзакупок, аукцион не проводился: закупка сделана у единственного поставщика. Цена вопроса — 150 тысяч рублей, работы должны быть завершены до 31 декабря.
Напомним: «Муниципальные рынки» до конца текущего года должны быть преобразованы в акционерное общество во исполнение требований федерального законодательства. Судьба МУПа много раз обсуждалась в городском Совете, но окончательное решение все еще не принято.