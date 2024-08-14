Очень устал. Омич чуть не сгорел, уснув после работы с ужином на плите

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
В Росгвардии рассказали историю про омича, который уснул в квартире в Советском округе. Вчера вечером, 13 августа, росгвардейцы получили сигнал о задымлении в квартире на 4 этаже. Прибыв на место, они услышали сильный запах дыма и увидели густой черный дым, который шел из окна.
Сотрудники Росгвардии совместно с пожарными разбудили хозяина квартиры. Выяснилось, что причиной задымления стала забытая на включенной газовой плите еда. 31-летний омич уснул после возвращения с работы, не дождавшись разогретого ужина. Хозяин квартиры от медицинской помощи отказался.
Ранее Город55, напомним, сообщал о сильном пожаре в доме на 3-й Енисейской. Дом получил серьезные повреждения: крыша постройки полностью прогорела. Подробности о пострадавших неизвестны.