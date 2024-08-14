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Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

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Очень устал. Омич чуть не сгорел, уснув после работы с ужином на плите

14 августа 2024, 04:17
Фото: Изображение Midjourney
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Уставший омич из-за забытого ужина чуть не спалил дом в Нефтяниках

Мужчина оставил сковороду на включенной конфорке. Сам же не заметил, как уснул. А когда очнулся, из квартиры валил дым.

В Росгвардии рассказали историю про омича, который уснул в квартире в Советском округе. Вчера вечером, 13 августа, росгвардейцы получили сигнал о задымлении в квартире на 4 этаже. Прибыв на место, они услышали сильный запах дыма и увидели густой черный дым, который шел из окна.

Сотрудники Росгвардии совместно с пожарными разбудили хозяина квартиры. Выяснилось, что причиной задымления стала забытая на включенной газовой плите еда. 31-летний омич уснул после возвращения с работы, не дождавшись разогретого ужина. Хозяин квартиры от медицинской помощи отказался.

Ранее Город55, напомним, сообщал о сильном пожаре в доме на 3-й Енисейской. Дом получил серьезные повреждения: крыша постройки полностью прогорела. Подробности о пострадавших неизвестны.

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#Происшествия#Омск#Росгвардия#Пожары#Новости
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