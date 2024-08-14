Очень устал. Омич чуть не сгорел, уснув после работы с ужином на плите

В Росгвардии рассказали историю про омича, который уснул в квартире в Советском округе. Вчера вечером, 13 августа, росгвардейцы получили сигнал о задымлении в квартире на 4 этаже. Прибыв на место, они услышали сильный запах дыма и увидели густой черный дым, который шел из окна.