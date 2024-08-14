«Не привыкли жертвовать комфортом»: отзыв об отдыхе в Абхазии за 175 000 рублей

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Россиянка отправилась в путешествие по Абхазии вместе с мужем и поделилась впечатлениями от поездки, отзыв опубликовали «Тонкости туризма».
Туристка отметила, что ранее они с семьей уже отдыхали в Абхазии и остались довольны. В этом году они решили заселиться в отель на Новом Афоне. Билеты путешественники купили за полгода до поездки, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Два билета на поезд Москва — Сухум туда-обратно обошлись в 37 тысяч тысяч рублей, ехала семья в купе.
«В плацкарте было бы дешевле, но мы не привыкли жертвовать комфортом», — отметила девушка.
Пара остановилась в отеле Lakraa. Важными факторами при выборе были наличие кондиционера и хороший интернет. Однако ни тем, ни тем в полной мере насладиться не удалось.
«По приезде мы обнаружили, что наши окна выходят на солнечную сторону, а кондиционер не работает от слова „совсем“. Интернет также был слабый, с постоянными перебоями, телевизор не работал. Кухня в отеле общая, чистая и уютная, но тесноватая. Хозяйка — неприятная женщина, весь отдых вела себя как надоедливый охранник магазина. Проживание в течение 4 ночей обошлось в 20 тысяч RUB. Отель не советуем», — добавила туристка.
В Новом Афоне семья отметила уединенные и чистые пляжи: есть каменистые, а есть песочные. На каждом из них, кроме диких, развитая инфраструктура: обустроены кафе, прокат шезлонгов и различного оборудования для отдыха.
«Достопримечательностей в Новом Афоне немного, но в первые дни мы много ходили по городу и посетили некоторые интересные для нас места: в частности, Новоафонскую пещеру. Очереди большие, самостоятельно попасть в пещеру невозможно, только в составе группы. Выдают теплую одежду, так как в пещере достаточно прохладно. Тропы безопасные, экскурсоводы грамотные. Уникальное место, обязательное для посещения», — рассказала автор отзыва.
Также во время поездки необходимо посетить озеро Рица. По дороге к самому озеру участники экскурсии могут сфотографироваться с различными экзотическими животными и птицами. Вторая остановка — винный двор, там проводится дегустация вин и других напитков.
«На дегустации любезные сомелье и продавцы, они не пытаются агрессивно продать товар, что очень приятно. Приехав в пункт назначения сытыми и довольными, мы были ошеломлены красотой этого места, как в первый раз. Абхазия — очень красивая страна, а Рица — это двойное удовольствие. Во-первых, чарующие горы и скалы, во-вторых, прекрасное лазурно-голубое озеро», — отметила туристка.
Из развлечений здесь можно покататься на лодке или катамаране, порыбачить. Цена проката катамарана — 1500 рублей за 30 минут, а сама экскурсия со всеми остановками обойдется в 1000 рублей с человека.
Россиянка рассказала, что весь отдых они с мужем готовили сами, так как раньше имели неприятный опыт отравления в поездках.
«Стоит сказать, что фрукты и овощи на рынках Абхазии необоснованно дорогие, хороших продуктовых магазинов тоже немного. Но готовить еду самостоятельно все равно выходит намного дешевле», — предупредила девушка.
В Абхазии супруги провели семь дней без учета дороги. Весь отдых обошелся в 170 тысяч рублей. Туристы заключили, что в следующем году обязательно посетят эту живописную страну снова.