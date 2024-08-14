Названы продукты, которые спасут омичей с аллергией на солнце от частых переломов

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Многие сталкиваются с нехваткой витамина D, а известный способ, как его получить — чаще бывать на солнце. Но что делать людям, у которых кожа отвергает солнечные лучи и сильно реагирует на них? Такие примеры есть и в Омске.
Оказывается, иногда фотодерматит может взяться из ниоткуда, что произошло с омичкой Ольгой после беременности. Однажды она стояла в магазине и вдруг почувствовала, что происходит неладное. Как вспоминает, достала маленькое зеркало из сумки и ужаснулась своему отражению — у нее опухли глаза, щеки, губы. С реакцией на солнце женщина столкнулась через месяц после рождения ребенка.
Корреспондент Города55 узнал у заведующего кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцента Николая Николаева, как еще можно восполнить недостаток витамина D. Отметим, что его острый дефицит в организме прежде всего сказывается на состоянии костей и, как следствие, приводит к частым переломам.
«Витамин D включает в себя группу биологически активных жирорастворимых веществ, среди которых наиболее распространены витамин D2 (эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол). Витамин D2 может поступать в организм человека только с пищей. Например, он содержится в грибах, особенно тех, что предварительно были выдержаны на солнце. А источниками витамина D3 являются жирные сорта рыбы — макрель, сардина, лосось», — рассказал Николаев.
Кроме того, врач назвал главные симптомы дефицита витамина D. Из-за его нехватки могут развиться опасные болезни. Подробнее об этом читайте в нашем материале.