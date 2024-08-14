gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Названы продукты, которые спасут омичей с аллергией на солнце от частых переломов

Названы продукты, которые спасут омичей с аллергией на солнце от частых переломов

14 августа 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
Врач рассказал, как восполнить недостаток витамина D, если с солнцем «плохие отношения».

Многие сталкиваются с нехваткой витамина D, а известный способ, как его получить — чаще бывать на солнце. Но что делать людям, у которых кожа отвергает солнечные лучи и сильно реагирует на них? Такие примеры есть и в Омске.

Оказывается, иногда фотодерматит может взяться из ниоткуда, что произошло с омичкой Ольгой после беременности. Однажды она стояла в магазине и вдруг почувствовала, что происходит неладное. Как вспоминает, достала маленькое зеркало из сумки и ужаснулась своему отражению — у нее опухли глаза, щеки, губы. С реакцией на солнце женщина столкнулась через месяц после рождения ребенка.

Корреспондент Города55 узнал у заведующего кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцента Николая Николаева, как еще можно восполнить недостаток витамина D. Отметим, что его острый дефицит в организме прежде всего сказывается на состоянии костей и, как следствие, приводит к частым переломам.

«Витамин D включает в себя группу биологически активных жирорастворимых веществ, среди которых наиболее распространены витамин D2 (эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол). Витамин D2 может поступать в организм человека только с пищей. Например, он содержится в грибах, особенно тех, что предварительно были выдержаны на солнце. А источниками витамина D3 являются жирные сорта рыбы — макрель, сардина, лосось», — рассказал Николаев.

Кроме того, врач назвал главные симптомы дефицита витамина D. Из-за его нехватки могут развиться опасные болезни. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Страдают кости. Омский врач назвал главные симптомы дефицита витамина D
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Происшествия#Здоровье#Омск#Москва#МТС
Подпишитесь
Первый рейс за 25 лет. В Усть-Ишим отправился самолет из Омска: видео полета
Сегодня, 05:34
Стала известна судьба корпусов ОмГУ после переезда юристов на Фрунзе
Сегодня, 08:11
До +12. Омскую область настигнут затяжные дожди и похолодание
Сегодня, 07:38
Земля у центра Земли. В магическом Окунево продают участки ценой в 100 млн
Сегодня, 03:18
Омские «Муниципальные рынки» заказали дизайн фуд-корта в одном из филиалов
Сегодня, 06:31
Упал на конек соперника. Травмированного Рида Буше из «Авангарда» обследуют в Минске
Сегодня, 03:29