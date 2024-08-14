Названы продукты, которые спасут омичей с аллергией на солнце от частых переломов

Оказывается, иногда фотодерматит может взяться из ниоткуда, что произошло с омичкой Ольгой после беременности. Однажды она стояла в магазине и вдруг почувствовала, что происходит неладное. Как вспоминает, достала маленькое зеркало из сумки и ужаснулась своему отражению — у нее опухли глаза, щеки, губы. С реакцией на солнце женщина столкнулась через месяц после рождения ребенка.