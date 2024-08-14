Компания Вагнера получила контракт на ремонт одной из центральных улиц Омска

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации Омска заключило контракт с ООО «Стройсервис». Эта компания должна будет весной-летом 2025 года отремонтировать дорожное покрытие и тротуары на улице Герцена, заменив при этом остановочные павильоны, обновив дорожную разметку, установив дорожные знаки и светофоры.
В общей сложности эти работы обойдутся заказчику в 108 млн рублей. «Стройсервис» получил начальную цену и выиграл торги благодаря опыту в выполнении такого рода подрядов. Его конкуренты были готовы взять меньше, но проигрывали по опыту, и это определило исход торгов.
Напомним: «Стройсервис» — компания известного омского строителя Якова Вагнера, регулярно получающая от администрации крупные контракты. Благодаря этому бизнес-активу Вагнер является одним из богатейших жителей Омской области.