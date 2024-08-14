Компания Вагнера получила контракт на ремонт одной из центральных улиц Омска

В общей сложности эти работы обойдутся заказчику в 108 млн рублей. «Стройсервис» получил начальную цену и выиграл торги благодаря опыту в выполнении такого рода подрядов. Его конкуренты были готовы взять меньше, но проигрывали по опыту, и это определило исход торгов.