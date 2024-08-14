gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Компания Якова Вагнера получила контракт на ремонт улицы Герцена

Компания Вагнера получила контракт на ремонт одной из центральных улиц Омска

14 августа 2024, 09:09
Фото: 1MI

Компания Якова Вагнера получила контракт на ремонт улицы Герцена

«Стройсервису» заплатят за работу 108 млн рублей.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации Омска заключило контракт с ООО «Стройсервис». Эта компания должна будет весной-летом 2025 года отремонтировать дорожное покрытие и тротуары на улице Герцена, заменив при этом остановочные павильоны, обновив дорожную разметку, установив дорожные знаки и светофоры.

В общей сложности эти работы обойдутся заказчику в 108 млн рублей. «Стройсервис» получил начальную цену и выиграл торги благодаря опыту в выполнении такого рода подрядов. Его конкуренты были готовы взять меньше, но проигрывали по опыту, и это определило исход торгов.

Напомним: «Стройсервис» — компания известного омского строителя Якова Вагнера, регулярно получающая от администрации крупные контракты. Благодаря этому бизнес-активу Вагнер является одним из богатейших жителей Омской области.

Суд оправдал омских дорожников Вагнера и Шипилова по делу о картельном сговоре
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Ремонт дорог#Госзакупки#Новости#Стройсервис#Яков Вагнер
Подпишитесь
Первый рейс за 25 лет. В Усть-Ишим отправился самолет из Омска: видео полета
Сегодня, 05:34
Стала известна судьба корпусов ОмГУ после переезда юристов на Фрунзе
Сегодня, 08:11
До +12. Омскую область настигнут затяжные дожди и похолодание
Сегодня, 07:38
Земля у центра Земли. В магическом Окунево продают участки ценой в 100 млн
Сегодня, 03:18
Омские «Муниципальные рынки» заказали дизайн фуд-корта в одном из филиалов
Сегодня, 06:31
Упал на конек соперника. Травмированного Рида Буше из «Авангарда» обследуют в Минске
Сегодня, 03:29