Капало с потолка. Омич отсудил у управляющей компании 114 тысяч за протекающую крышу

В Омске прошел суд над руководителями управляющей компании ООО «Труд» из-за затопления квартиры. Как рассказали в пресс-службе служебных приставов, омич, проживающий в квартире на улице Стальского, серьезно пострадал из-за протекающей крыши в период дождей. В результате потолок обсыпался, обои отслоились, а пол и шторы были полностью сырыми от грязной воды.