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Капало с потолка. Омич отсудил у управляющей компании 114 тысяч за протекающую крышу

14 августа 2024, 07:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич отсудил 114 тысяч рублей за дырявую крышу и испорченный в квартире потолок

Квартиру омича регулярно затапливало, он просил управляющую компанию решить этот вопрос и залатать дыры в доме. Руководство же не видело своей вины в случившейся проблеме. Ситуацию разрешили в суде.

В Омске прошел суд над руководителями управляющей компании ООО «Труд» из-за затопления квартиры. Как рассказали в пресс-службе служебных приставов, омич, проживающий в квартире на улице Стальского, серьезно пострадал из-за протекающей крыши в период дождей. В результате потолок обсыпался, обои отслоились, а пол и шторы были полностью сырыми от грязной воды.

Омич два раза обращался в УК с требованием возместить ему ущерб за ремонт и починить в доме крышу. Однако руководство отрицало свою вину в случившемся. Независимая экспертиза подтвердила, что проблема возникла из-за негерметичности ливневой канализации и межпанельных швов.

Суд частично удовлетворил исковые требования, обязав управляющую компанию выплатить пострадавшему мужчине 114 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба, компенсации морального вреда, неустойки и судебных расходов. Долг управляющая компания уже погасила.

Ранее Город55 рассказывал об омичке, которая отсудила у управляющей компании своего дома 190 тысяч рублей. В свое время УК не подравняла кроны деревьев, из-за чего одно из них повредило машину женщины.

Управляющая компания заплатит омичке 190 тысяч за испорченную деревом машину
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#Общество#Омск#Суд#Управляющая компания#Компенсация#Новости#Приставы#Ущерб#Затопление
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