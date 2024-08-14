Капало с потолка. Омич отсудил у управляющей компании 114 тысяч за протекающую крышу

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:33
В Омске прошел суд над руководителями управляющей компании ООО «Труд» из-за затопления квартиры. Как рассказали в пресс-службе служебных приставов, омич, проживающий в квартире на улице Стальского, серьезно пострадал из-за протекающей крыши в период дождей. В результате потолок обсыпался, обои отслоились, а пол и шторы были полностью сырыми от грязной воды.
Омич два раза обращался в УК с требованием возместить ему ущерб за ремонт и починить в доме крышу. Однако руководство отрицало свою вину в случившемся. Независимая экспертиза подтвердила, что проблема возникла из-за негерметичности ливневой канализации и межпанельных швов.
Суд частично удовлетворил исковые требования, обязав управляющую компанию выплатить пострадавшему мужчине 114 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба, компенсации морального вреда, неустойки и судебных расходов. Долг управляющая компания уже погасила.
Ранее Город55 рассказывал об омичке, которая отсудила у управляющей компании своего дома 190 тысяч рублей. В свое время УК не подравняла кроны деревьев, из-за чего одно из них повредило машину женщины.