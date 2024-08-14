Гендиректор РЭО Буцаев: Более 80 экоцентров работают в 40 регионах России

Как отметил гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, в последние годы в стране наблюдается повышение интереса к экологии и устойчивому развитию. В связи с этим во всех федеральных округах стали появляться экоцентры — небольшие пункты, куда принимают подлежащее переработке вторичное сырье. Речь идет об отходах, которые нельзя отправить в переработку при сборе через мусорные баки. Наряду с такими экоцентрами открываются целые музеи, посвященные сфере экологии и переработки. Все это направлено на снижение объема отходов и формирование культуры ответственного потребления среди россиян. Буцаев отметил, что каждый экоцентр вносит значительный вклад в построение циклической экономики, пишет newstracker.ru.