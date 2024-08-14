Гендиректор РЭО Буцаев: Более 80 экоцентров работают в 40 регионах России

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Как отметил гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, в последние годы в стране наблюдается повышение интереса к экологии и устойчивому развитию. В связи с этим во всех федеральных округах стали появляться экоцентры — небольшие пункты, куда принимают подлежащее переработке вторичное сырье. Речь идет об отходах, которые нельзя отправить в переработку при сборе через мусорные баки. Наряду с такими экоцентрами открываются целые музеи, посвященные сфере экологии и переработки. Все это направлено на снижение объема отходов и формирование культуры ответственного потребления среди россиян. Буцаев отметил, что каждый экоцентр вносит значительный вклад в построение циклической экономики, пишет newstracker.ru.
Наряду со сбором вторичных ресурсов многие экоцентры занимаются экопросветительской деятельностью — проводят лекции, мастер-классы и экскурсии на тему бережного отношения к ресурсам. В экоцентрах музейного типа можно ознакомиться с интерактивными экспозициями и выставками, посвященными обращению с ТКО и переработке вторичных ресурсов.
Заместитель гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре ППК «РЭО» Евгений Карелов подчеркнул важную роль экоцентров в системе раздельного сбора мусора. РЭО призывает граждан сортировать отходы и активно пользоваться услугами экологических центров.
Компания «Российский экологический оператор» была учреждена в 2019 году по указу президента РФ с целью формирования в России комплексной системы обращения с ТКО. Это необходимо для достижения показателей национального проекта «Экология». Речь идет о сокращении на 50 процентов отходов, подлежащих захоронению на мусорных полигонах, а также о сортировке 100 процентов ТКО к 2030 году. Согласно нацпроекту, сокращение объема отходов позволит снизить эконагрузку на население. Для решения этих задач требуется построение циклической экономики.