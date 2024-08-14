Эксперт рассказал, как вернуть деньги за тур или некачественные туристические услуги

Как правило, путешествия оставляют у туристов массу положительных эмоций. Но есть и те случаи, когда деньги за поездку хочется вернуть, ведь она прошла не так, как изначально обещал туроператор.

Путешествия, в большинстве случаев, оставляют у туриста массу положительных эмоций, которые перекрывают мелкие недочеты. Однако бывают и такие поездки, за которые хочется вернуть деньги в полном объеме, ведь качество туристических услуг оказалось ниже ожидаемого. В Роспотребнадзоре объяснили, как вернуть деньги за некачественные туристические услуги. «Качество туруслуг в Российской Федерации определяется ст. 4 Закона РФ № 2300-1 „О защите прав потребителей“, в соответствии с которой потребителю оказывается услуга, качество которой соответствует договору о реализации туристского продукта. Также услуга должна быть безопасна для жизни, здоровья потребителя и членов его семьи, не причинять вред его имуществу», — передает слова экспертов «Интерфакс». В Роспотребнадзоре также отметили, что все пожелания путешественника к качеству услуги должны быть включены в письменный договор о реализации туристского продукта. Важно, что информация об услуге должна быть на русском языке. «Ненадлежащим признается исполнение, когда не выполнено хотя бы одно из условий исполнения обязательств, требуемых туристом. Поэтому в случае, если у потребителя есть основания полагать, что его права нарушены, то он имеет право предъявить организации требование о возврате денег, в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением условий договора», — подчеркнули в ведомстве. Иллюстрация Фото: Изображение Midjourney Заказчик может предъявить претензии к качеству продукта в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора, турфирма должна рассмотреть обращение в течение 10 дней. «Единственным основанием, освобождающим в этой связи исполнителя от соответствующей гражданско-правовой ответственности за нарушение качества предоставленных услуг, будет служить доказанный им факт действия непреодолимой силы», — пояснили в Роспотребнадзоре. Кроме того, чтобы вернуть средства за неудачную поездку, туристу необходимо позаботиться о сборе необходимых документов, которые станут основанием для требования компенсации. Эксперты дали 10 советов туристам, которые помогут сэкономить в путешествии Узнать подробнее