Эксперт рассказал, как вернуть деньги за тур или некачественные туристические услуги

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Путешествия, в большинстве случаев, оставляют у туриста массу положительных эмоций, которые перекрывают мелкие недочеты. Однако бывают и такие поездки, за которые хочется вернуть деньги в полном объеме, ведь качество туристических услуг оказалось ниже ожидаемого.
В Роспотребнадзоре объяснили, как вернуть деньги за некачественные туристические услуги.
«Качество туруслуг в Российской Федерации определяется ст. 4 Закона РФ № 2300-1 „О защите прав потребителей“, в соответствии с которой потребителю оказывается услуга, качество которой соответствует договору о реализации туристского продукта. Также услуга должна быть безопасна для жизни, здоровья потребителя и членов его семьи, не причинять вред его имуществу», — передает слова экспертов «Интерфакс».
В Роспотребнадзоре также отметили, что все пожелания путешественника к качеству услуги должны быть включены в письменный договор о реализации туристского продукта. Важно, что информация об услуге должна быть на русском языке.
«Ненадлежащим признается исполнение, когда не выполнено хотя бы одно из условий исполнения обязательств, требуемых туристом. Поэтому в случае, если у потребителя есть основания полагать, что его права нарушены, то он имеет право предъявить организации требование о возврате денег, в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением условий договора», — подчеркнули в ведомстве.
Заказчик может предъявить претензии к качеству продукта в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора, турфирма должна рассмотреть обращение в течение 10 дней.
«Единственным основанием, освобождающим в этой связи исполнителя от соответствующей гражданско-правовой ответственности за нарушение качества предоставленных услуг, будет служить доказанный им факт действия непреодолимой силы», — пояснили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, чтобы вернуть средства за неудачную поездку, туристу необходимо позаботиться о сборе необходимых документов, которые станут основанием для требования компенсации.