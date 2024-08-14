Эксперт Николаев рассказал, на что обратить внимание при покупке нового смартфона

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
По его словам, выбор смартфона — это индивидуальный процесс, который зависит от бюджета и задач пользователя, пишет Pravda.Ru.
Важно понимать, что современные устройства обычно работают без сбоев 2-3 года. При этом, смартфоны на операционных системах iOS и Android имеют свои особенности, и выбор моделей на Android значительно шире.
Для тех, кто увлекается мобильными играми, особое внимание стоит уделить процессору. Экран также играет важную роль: устройства с частотой обновления 60 Гц и 120 Гц дают разный пользовательский опыт, сообщает NewsInfo.Ru.
Важно ориентироваться на свои потребности при выборе нового телефона.