Домклик: Омск вошел в топ крупнейших регионов с самой дешёвой вторичкой в августе

Аналитики Домклик изучили объявления о продаже вторичной недвижимости (только квартиры) на начало августа без учёта переуступки и рассчитали медианную стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в регионах России, где есть города-миллионники. По результатам исследования эксперты выделили субъекты, где жилье стоит дешевле всего.