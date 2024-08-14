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Домклик: Омск вошел в топ крупнейших регионов с самой дешёвой вторичкой в августе

Домклик: Омск вошел в топ крупнейших регионов с самой дешёвой вторичкой в августе

14 августа 2024, 14:38
Фото: 1MI
Медианная стоимость кв. м. вторичной недвижимости в области в августе составила 103,7 тыс. рублей.

Аналитики Домклик изучили объявления о продаже вторичной недвижимости (только квартиры) на начало августа без учёта переуступки и рассчитали медианную стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в регионах России, где есть города-миллионники. По результатам исследования эксперты выделили субъекты, где жилье стоит дешевле всего.

Лидером августовского рейтинга регионов с самым доступным вторичным жильём стал Пермский край, где медианная стоимость квадратного метра составила 77,1 тыс. рублей.

В топ-5 регионов с наиболее низкими ценами на вторичную недвижимость также вошли Челябинская область (81,5 тыс. рублей), Республика Башкортостан (86,2 тыс.), Волгоградская область (89,4 тыс.) и Самарская область (95,6 тыс.).

Топ-10 крупнейших регионов с наименьшей медианной стоимостью квадратного метра вторичной недвижимости (только квартиры). Данные Домклик на август 2024 года.

Регион

Медианная стоимость кв. м вторичной недвижимости (только квартиры), тыс. рублей

Пермский край

77,1

Челябинская область

81,5

Республика Башкортостан

86,2

Волгоградская область

89,4

Самарская область

95,6

Свердловская область

96,3

Воронежская область

96,5

Омская область

103,7

Красноярский край

105,9

Новосибирская область

113,2
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