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Деньги, машины, квартиры. Экс-председатель омского ЖСК «наворовал» на 21 млн рублей

14 августа 2024, 04:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске бывший председатель ЖСК «наворовал» на 21 млн рублей

У подозреваемого арестовали 30 квартир в одном из построенных домов стоимостью 49 млн рублей и три машины.

В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 64-летнего бывшего председателя правления жилищно-строительного кооператива. Как стало известно Городу55, речь идет о Сергее Скрипце. Он обвиняется в хищении более 21,5 млн рублей у 19 граждан и организаций.

По версии следствия, обвиняемый, являясь также фактическим руководителем двух подрядных организаций, заключал с людьми паевые соглашения на покупку квартир в двух строящихся многоквартирных домах. Как выяснилось, в 2015 году мужчина заключил с омичами паевые соглашения в строящейся многоэтажке на 5-й Марьяновской. Затем для погашения своих же долгов он стал заключать такие же липовые договоры в строящемся доме на 2-й Трамвайной, 39.

Полученные деньги, а также дорогие автомобили и имущественные права мужчина не вносил в кассу ЖСК, но выдавал потерпевшим поддельные документы. В результате действий обвиняемого один из домов до сих пор не возведен, а во втором — обманутые граждане не смогли получить оплаченные квартиры. Прокуратура и следственные органы наложили арест на имущество ЖСК (30 квартир) и три автомобиля. Общая стоимость арестованного имущества составила более 52 млн рублей. Уголовное дело рассмотрят в Центральном районном суде.

Ранее Город55 сообщал о работнице почты, которая воспользовалась служебным положением и присвоила товаров на сумму 400 тысяч рублей.

Брала и товары, и деньги. В Омской области работница почты «наворовала» на 400 тысяч
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#Происшествия#Кража#Омск#Прокуратура#Суд#Мошенничество#Строительство#Дольщики#Многоквартирный дом#Новости#Обман#Жск
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