Деньги, машины, квартиры. Экс-председатель омского ЖСК «наворовал» на 21 млн рублей

По версии следствия, обвиняемый, являясь также фактическим руководителем двух подрядных организаций, заключал с людьми паевые соглашения на покупку квартир в двух строящихся многоквартирных домах. Как выяснилось, в 2015 году мужчина заключил с омичами паевые соглашения в строящейся многоэтажке на 5-й Марьяновской. Затем для погашения своих же долгов он стал заключать такие же липовые договоры в строящемся доме на 2-й Трамвайной, 39.