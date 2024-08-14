Деньги, машины, квартиры. Экс-председатель омского ЖСК «наворовал» на 21 млн рублей

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 64-летнего бывшего председателя правления жилищно-строительного кооператива. Как стало известно Городу55, речь идет о Сергее Скрипце. Он обвиняется в хищении более 21,5 млн рублей у 19 граждан и организаций.
По версии следствия, обвиняемый, являясь также фактическим руководителем двух подрядных организаций, заключал с людьми паевые соглашения на покупку квартир в двух строящихся многоквартирных домах. Как выяснилось, в 2015 году мужчина заключил с омичами паевые соглашения в строящейся многоэтажке на 5-й Марьяновской. Затем для погашения своих же долгов он стал заключать такие же липовые договоры в строящемся доме на 2-й Трамвайной, 39.
Полученные деньги, а также дорогие автомобили и имущественные права мужчина не вносил в кассу ЖСК, но выдавал потерпевшим поддельные документы. В результате действий обвиняемого один из домов до сих пор не возведен, а во втором — обманутые граждане не смогли получить оплаченные квартиры. Прокуратура и следственные органы наложили арест на имущество ЖСК (30 квартир) и три автомобиля. Общая стоимость арестованного имущества составила более 52 млн рублей. Уголовное дело рассмотрят в Центральном районном суде.
Ранее Город55 сообщал о работнице почты, которая воспользовалась служебным положением и присвоила товаров на сумму 400 тысяч рублей.