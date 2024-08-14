Что должно быть на столе в Медовый Спас 14 августа

Тогда же начинался сбор мёда и последующее его освящение. Не удивительно, что праздник, приходящийся на август, был тесно связан с урожаем, а значит и с вкусным и сытным столом. Общественная служба новостей выяснила, что традиционно должно быть на столе в Медовый Спас 14 августа 2024 года.