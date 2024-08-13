Житель Кузбасса сжег машину возлюбленной после ссоры

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В апреле этого года в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц горит ВАЗ-2110. Возгорание увидела хозяйка авто, после чего вызвала на место экстренные службы. Экспертиза выяснила, что это был поджог. Был задержан бывший сожитель потерпевшей. Он стал фигурантом уголовного дела, пишет sibdepo.ru.
«В ходе следствия установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи имеющегося у него ключа открыл переднюю дверь автомобиля и, плеснув легковоспламеняющуюся жидкость на сиденье, поджег его, после чего с места преступления скрылся. Сумма причиненного ущерба составила более 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Позже выяснилось, что хозяйка ранее просила мужчину поменять ей замки в машине, чем он и воспользовался в дальнейшем, имея доступ. По данным следствия, он совершил поджог, чтобы женщина не могла передвигаться на авто и общаться с другими мужчинами, и вернулась к нему.
Уголовное дело было заведено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.