Житель Кузбасса сжег машину возлюбленной после ссоры

В апреле этого года в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц горит ВАЗ-2110. Возгорание увидела хозяйка авто, после чего вызвала на место экстренные службы. Экспертиза выяснила, что это был поджог. Был задержан бывший сожитель потерпевшей. Он стал фигурантом уголовного дела, пишет sibdepo.ru.