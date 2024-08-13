Владимир Путин провел два назначения в омских судах

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Сегодня, 13 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в нескольких регионах.
Судьей Ленинского районного суда назначена Ольга Будкевич, а судьей Октябрьского районного суда стала Виктория Кребель.
Напомним, что ранее Владимир Путин назначил судей для Знаменского районного суда и Тарского городского суда Омской области, а также Кировского и Куйбышевского районных судов Омска.