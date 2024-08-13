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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Владимир Путин провел два назначения в омских судах

Владимир Путин провел два назначения в омских судах

13 августа 2024, 14:06
Фото: 1MI
Указом президента новые судьи назначены в Ленинском и Октябрьском районных судах Омска.

Сегодня, 13 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в нескольких регионах.

Судьей Ленинского районного суда назначена Ольга Будкевич, а судьей Октябрьского районного суда стала Виктория Кребель.

Напомним, что ранее Владимир Путин назначил судей для Знаменского районного суда и Тарского городского суда Омской области, а также Кировского и Куйбышевского районных судов Омска.

Путин назначил судей и председателей судов в Омской области
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