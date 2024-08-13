В Челябинской области планируют создать адаптационный центр для мигрантов

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
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Updated Сегодня, 13:36
В нем они будут получать информацию о законодательстве РФ и нормах поведения в российском обществе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, пишет uralpolit.ru.
«Регион исторически формировался как многонациональный, и вопросы межнациональной дружбы, единства всегда были на первом плане. Но регион промышленный, с экономической точки зрения достаточно развитый, и он является предметом притяжения для иностранной рабочей силы, как и большинство субъектов УрФО», — сказал Баринов на встрече с Текслером.
Он также добавил, что в последние несколько лет миграционное давление оказывает негативное влияние на состояние межнациональных отношений в регионе, а также на восприятие принимающим сообществом людей, которые приезжают фактически из инокультурной среды.
Эксперты Челябинской области также высказались о создании для мигрантов адаптационного центра, дав инициативе положительную оценку.
«В таком центре гости из стран ближнего и дальнего зарубежья получат понимание, как им подобает вести себя в России и что с ними произойдет, если они проигнорируют обычаи и правила бытия в нашей стране», — заявил председатель комиссии Общественной палаты региона по вопросам безопасности, взаимодействию с правоохранительными органами и реестровым казачеством Евгений Савченко.
По мнению члена Общественной палаты, члена правления региональной просветительской общественной организации «Общество „Знание“» Александра Анисимова, адаптационный центр будет показывать, что проблемы, связанные с мигрантами, можно будет решать не только силовым методом. Иностранцев будет ждать адаптация и социализация, а также правовое сопровождение и консультирование.
Зампредседателя областной общественной организации «Руский культурный центр» Сергей Шуплецов уверен, что адаптационный центр является серьезной мерой к улучшению ситуации с миграцией не только в Челябинской области, но и в России в целом.
«Мы по-прежнему сталкиваемся с вызовом: многие мигранты не знают русского языка и не знакомы с нашей культурой, что приводит к отсутствию понимания наших законов и правил», — сообщил Шуплецов.
Он отметил, что такая проблема останется актуальной до тех пор, пока не начнется активное обучение иностранных граждан. Также, по его мнению, мигрантам необходимо давать полное представление о том, в каком направлении движется Российская Федерация.