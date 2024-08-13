gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

В Омске во второй раз выставили на продажу здание бывшего детского сада

В аренду на 10 лет. В Омске снова выставили на продажу здание бывшего детского сада

13 августа 2024, 13:53
Фото: ГИС Торги

В Омске во второй раз выставили на продажу здание бывшего детского сада

«Центр содержания и хранения имущества» вновь начал поиски арендатора для здания, в котором раньше располагался детский сад, договор планируется заключить на 10 лет.

Омский «Центр содержания и хранения имущества» снова занялся поисками арендатора для здания на улице Грозненская, 13, в котором раньше располагался детский сад. Объявление появилось на сайте ГИС Торги.

Согласно документации, договор со съемщиком планируется заключить на 10 лет, ежемесячная плата за аренду составит 183 972 рубля. Отметим, что такая же цифра указывалась и во время первого аукциона, который проходил в марте этого года.

Арендатору будут доступны два этажа кирпичного здания, общая площадь объекта составляет 1 072,1 квадратных метра. Известно, что в помещениях работает электроснабжение и инженерные системы. Использовать здание можно для административно-хозяйственной деятельности, не запрещенной законами РФ.

Со второго раза. Сын омского экс-министра выкупит заброшенный ДК имени Козицкого
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Аренда#Детский сад#Детсад#Новости#Договоры аренды
Подпишитесь
«Нет времени ждать»: в Омске собрались «передвинуть» 200 деревьев ради стройки
Сегодня, 06:20
Бесплатная земля? Омичи готовят обращение в Следком из-за долгов фермера Руля
Сегодня, 03:15
В Омске утвердили порядок выбора нового регоператора при прекращении работы «Магнита»
Сегодня, 11:56
Откроют гостиницу или супермаркет. В центре Омска закрывают популярный фитнес-клуб
Сегодня, 04:29
В антициклональном поле. На Омск снова обрушатся дожди разной интенсивности
Сегодня, 07:52
Метеозависимые в опасности. Омичей настигла новая неприятность
Сегодня, 12:17