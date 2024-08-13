В аренду на 10 лет. В Омске снова выставили на продажу здание бывшего детского сада

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Омский «Центр содержания и хранения имущества» снова занялся поисками арендатора для здания на улице Грозненская, 13, в котором раньше располагался детский сад. Объявление появилось на сайте ГИС Торги.
Согласно документации, договор со съемщиком планируется заключить на 10 лет, ежемесячная плата за аренду составит 183 972 рубля. Отметим, что такая же цифра указывалась и во время первого аукциона, который проходил в марте этого года.
Арендатору будут доступны два этажа кирпичного здания, общая площадь объекта составляет 1 072,1 квадратных метра. Известно, что в помещениях работает электроснабжение и инженерные системы. Использовать здание можно для административно-хозяйственной деятельности, не запрещенной законами РФ.