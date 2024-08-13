Туроператоры рассказали, почему российским туристам могут отказать в визе

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Эксперты отметили, что европейские консульства редко отказывают российским туристам в шенгенских визах, чаще всего это происходит из-за неверно оформленных документов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).
Директор по развитию компании «Туртранс-Вояж» Ирина Гусакова рассказала, что в этом году отказ в визах получили лишь несколько путешественников, а в некоторых странах и вовсе обошлось без отрицательных ответов.
«В этом году мы активно работаем с Италией и Грецией, и отказов в визах для наших туристов не было ни разу. В Грецию уже уехало две группы по 30 человек, через неделю стартует третья. Правда, греки дают визы строго на срок поездки. В Италию с начала года отправили четыре группы, туристы получили визы разной продолжительности — под даты тура, на полгода и на год. Нашим туристам всего три раза отказали в консульстве Греции, два — Италии. Самым лояльным к россиянам было венгерское консульство — многократные визы давали без отказов», — добавила Ирина Гусакова.
Эксперт подчеркнула, что для минимизации риска отказа нужно правильно оформлять документы, так как именно с ними часть связаны проблемы.
«Проблема с получением виз и отказами может возникнуть из-за неправильно заявленных доходов. Мы, например, рекомендуем показывать консульству не менее 300 тысяч рублей на счетах с движением денежных средств за последние три месяца и зарплату на официальном бланке не менее 35-45 тысяч рублей в месяц», — рассказала Гусакова.
С коллегой согласилась директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян. Эксперт отметила, чтобы избежать неприятных сюрпризов, следует обращаться по этому вопросу к профессионалам.
«Для минимизации отказов советуем обращаться за визой к профессионалам, тем более в нынешних обстоятельствах, когда каждый день появляются какие-то уточнения по документам. Как правило, 90% отказов связано с тем, что туристы занимались этим самостоятельно и что-то не учли», — подчеркнула она.
На первые места среди лояльных к россиянам стран в плане выдачи шенгенских виз Иветта Вердиян поставила Италию, Францию, Швейцарию, Венгрию, Испанию.
«На сегодня оформление визы занимает в среднем месяц-полтора. Италия преимущественно выдает на 3-6 месяцев, но, если у туриста нормальная история и нет никаких нарушений, могут дать и на более длительный срок. Франция более лояльна, визы, в основном, выпускает от 6 и более месяцев. Неплохо выдает визы Венгрия, но обычно на сроки поездки», — отметила эксперт.
По данным Еврокомиссии, в 2023 году российские туристы подали 520 тысяч заявлений на шенгенские визы. Доля отказов составила 10,6%.