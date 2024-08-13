Турист из Бразилии умер в аэропорту Еревана после распития неизвестной жидкости

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
По данным журналистов, таможенники заставили туриста выпить жидкость, не поверив его словам, что тот привез с собой алкоголь, пишет 360.ru.
Состояние мужчины после того, как он выпил содержимое бутылки, резко ухудшилось. Прибывшие в воздушную гавань медики констатировали смерть бразильца и забрали его тело в морг.
По предварительным данным, турист ввез в Армению запрещенные вещества. Жидкость отправили на экспертизу для установления точной причины смерти бразильца.