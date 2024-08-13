Травма лидера «Авангарда», северное сияние и багровая река. Омск сегодня

В соцсетях омичи начали распространять фотографии реки Замарайки, которая окрасилась в ярко-красный цвет, и задаваться вопросом, что стало причиной этого. Омский эко-активист, член региональной общественной палаты Владимир Лифантьев предположил, что дело в цветении, однако для выяснения точной причины нужно брать анализ воды.