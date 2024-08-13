Травма лидера «Авангарда», северное сияние и багровая река. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Новость №1. Нападающий Буше из омского «Авангарда» получил травму в первом матче предсезонки
Накануне «Авангард» провел первый предсезонный матч против минского «Динамо». К сожалению, уверенная победа омской команды со счетом 2:1 омрачилась травмой Рида Буше — лидера «ястребов». В конце первого периода нападающий из минской команды Илья Усов толкнул американца на борт, после падения Буше не вернулся на лед.
Новость №2. Северное сияние вновь заметили ночью в омском небе
Сегодня ночью жители Омской области вновь стали свидетелями красивейшего природного явления — северного сияния. В сочетании со звездопадом Персеид, небо озарилось яркими цветами из-за сильной магнитной бури. Особенно впечатляющее зрелище наблюдалось на севере региона.
Новость №3. Омичам объяснили, почему побагровела река Замарайка
В соцсетях омичи начали распространять фотографии реки Замарайки, которая окрасилась в ярко-красный цвет, и задаваться вопросом, что стало причиной этого. Омский эко-активист, член региональной общественной палаты Владимир Лифантьев предположил, что дело в цветении, однако для выяснения точной причины нужно брать анализ воды.