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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

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Травма лидера «Авангарда», северное сияние и багровая река. Омск сегодня

13 августа 2024, 14:22
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Нападающий Буше из омского «Авангарда» получил травму в первом матче предсезонки

Накануне «Авангард» провел первый предсезонный матч против минского «Динамо». К сожалению, уверенная победа омской команды со счетом 2:1 омрачилась травмой Рида Буше — лидера «ястребов». В конце первого периода нападающий из минской команды Илья Усов толкнул американца на борт, после падения Буше не вернулся на лед.

2.0? Вслед за омским нападающим Ткачевым травму в «Авангарде» получил и Рид Буше
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Новость №2. Северное сияние вновь заметили ночью в омском небе

Сегодня ночью жители Омской области вновь стали свидетелями красивейшего природного явления — северного сияния. В сочетании со звездопадом Персеид, небо озарилось яркими цветами из-за сильной магнитной бури. Особенно впечатляющее зрелище наблюдалось на севере региона.

Ночь звездопада и красок. Омичи заметили ночью в небе северное сияние
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Новость №3. Омичам объяснили, почему побагровела река Замарайка

В соцсетях омичи начали распространять фотографии реки Замарайки, которая окрасилась в ярко-красный цвет, и задаваться вопросом, что стало причиной этого. Омский эко-активист, член региональной общественной палаты Владимир Лифантьев предположил, что дело в цветении, однако для выяснения точной причины нужно брать анализ воды.

Река в Омске окрасилась в багровый цвет. Объясняем, почему
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