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С ушибами в больнице. На Герцена сбили 12-летнего омича на электросамокате

13 августа 2024, 10:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

12-летний омич на электросамокате попал в больницу после ДТП на Герцена

Вторым участником аварии стал 62-летний водитель «Волги».

В Госавтоинспекции сообщили о ДТП, произошедшем сегодня утром в городе, рядом со зданием на Герцена, 192. По предварительной информации, 62-летний водитель за рулем «Волги» сбил 12-летнего мальчика, который передвигался на электросамокате.

Школьник в итоге получил ушибы: его доставили в больницу. Полицейским же в ходе проверки предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии.

Напомним, что накануне в Калачинске в вечернее время на одной и той же улице произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. В одном случае помощь медиков понадобилась 5-летнему мальчику, во втором — 16-летнему велосипедисту.

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#Юлия Истомина#Происшествия#ДТП#Омск#ДТП с пострадавшими#Авария#Больница#Новости
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