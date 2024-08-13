С ушибами в больнице. На Герцена сбили 12-летнего омича на электросамокате

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
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Updated Сегодня, 10:10
В Госавтоинспекции сообщили о ДТП, произошедшем сегодня утром в городе, рядом со зданием на Герцена, 192. По предварительной информации, 62-летний водитель за рулем «Волги» сбил 12-летнего мальчика, который передвигался на электросамокате.
Школьник в итоге получил ушибы: его доставили в больницу. Полицейским же в ходе проверки предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии.
Напомним, что накануне в Калачинске в вечернее время на одной и той же улице произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. В одном случае помощь медиков понадобилась 5-летнему мальчику, во втором — 16-летнему велосипедисту.