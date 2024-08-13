Российские туристы рассказали, что портит впечатление об отелях чаще всего

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Аналитики сервиса OneTwoTrip провели исследование и выяснили, что чаще всего портит впечатление российских туристов от размещения в апартаментах во время путешествий. На вопрос ответили 2 340 любителей отдыха, пишут «РИА Новости».
Согласно результатам опроса, самые негативные эмоции у гостей вызывают антисанитарные условия — грязь в жилом помещении или наличие насекомых. Об этом сказали 97 процентов опрошенных. Еще 85 процентов в первую очередь обращают внимание на неопрятный вид номера и плохой ремонт. Также внимание привлекает неисправная техника и сломанная мебель — такой ответ дали 76 процентов опрошенных.
Кроме того, несоответствие фотографии и реального объекта расстраивает 64 процентов туристов. Еще 55 процентов путешественников с раздражением говорят о дополнительных взносах при заселении или выезде, а о высокой слышимости — 50 процентов.
Меньше всего респондентов расстраивают сложности с заселением — об этом упомянули лишь 43 процента туристов, неудачное местоположение апартаментов отметили 40 процентов и отсутствие устойчивого интернета — 37 процентов.
Напомним, что недавно россиянка оставила отзыв об ужасающем отдыхе в Сочи. Она отправилась на курорт весте с мужем и ребенком, но осталась разочарована. По словам туристки, «минусов» оказалось настолько много, что семья была вынуждена сменить локацию на неделю раньше запланированного времени.
Еще одну российскую туристку расстроила поездка в Адлер. Она рассказала, что не смогла с комфортом отдохнуть на пляже и насладиться морским воздухом, так как везде было шумно и часто неприятно пахло.