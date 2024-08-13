Российские туристы рассказали, что портит впечатление об отелях чаще всего

Напомним, что недавно россиянка оставила отзыв об ужасающем отдыхе в Сочи. Она отправилась на курорт весте с мужем и ребенком, но осталась разочарована. По словам туристки, «минусов» оказалось настолько много, что семья была вынуждена сменить локацию на неделю раньше запланированного времени.