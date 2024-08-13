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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Россиянам посоветовали самые полезные для здоровья ягоды

13 августа 2024, 14:19
Наступивший август — время сбора ягод для употребления в пищу и подготовки запасов на зиму. О полезных свойствах вишни и облепихи рассказали специалисты проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Доступная на рынках и магазинах вишня носит неформальное название природного антибиотика за счет содержащихся в плодах фитонцидов, которые не дают размножаться болезнетворным бактериям. Кроме плодов, полезны также вишневые листья: их добавляют в маринады, чтобы предотвратить процесс гниения закруток, пишет 360.ru.

Ягоды вишни укрепляют иммунитет и оказывают положительное влияние на кровеносную систему за счет полезных веществ — кумаринов. Врачи рекомендуют употреблять их во время выздоровления, а также при лечении заболеваний сердца и кровеносных сосудов. Кроме того, ягоды вишни не калорийны и при этом насыщают организм витаминами группы B для нервной системы, витамином А — для остроты зрения и витамином C, направленным на укрепление иммунитета.

Не менее полезна облепиха, в которой содержится огромное количество витаминов и микроэлементов. Главная особенность этой ягоды в том, что она сохраняет рекордную концентрацию витамина С даже после заморозки и термической обработки. Кроме того, в ягодах много магния, железа, бора, серы и кремния, есть каротины, рибофлавониды, пектины, органические и жирные кислоты, в частности омега-3, 6 и 9.

Также в августе стоит обратить внимание на бруснику, голубику, ежевику и клюкву. Все ягоды не только вкусные и полезные, но также легко хранятся в замороженном виде, сохраняя все свои полезные свойства.

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