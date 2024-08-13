Россиянам посоветовали самые полезные для здоровья ягоды

Не менее полезна облепиха, в которой содержится огромное количество витаминов и микроэлементов. Главная особенность этой ягоды в том, что она сохраняет рекордную концентрацию витамина С даже после заморозки и термической обработки. Кроме того, в ягодах много магния, железа, бора, серы и кремния, есть каротины, рибофлавониды, пектины, органические и жирные кислоты, в частности омега-3, 6 и 9.